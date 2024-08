DIRETTA ACR MESINA POTENZA (RISULTATO 2-2): LA RIPRENDE VERRENGIA!

Inizia la ripresa tra Messina e Potenza. Frisenna in mezzo, blocca Cucchietti. Anatriello! Pareggia il Messina! Pedicillo per Anatriello che riceve in area e sigla. Anatriello! La ribalta il Messina! Pedicillo in mezzo per Anatriello che di testa trova la doppietta! Pedicillo aggancia e calcia, Cuchietti blocca. Cinque minuti alla fine, Messina sempre avanti. Ripartenza del Potenza che sfiora il pari. Secondo giallo per Manetta che viene espulso! Firenze in mezzo da punizione, Verrengia la riprende all’ultimo istante! (agg. Umberto Tessier)

SIGLA CATURANO!

Inizia il match tra Messina e Potenza. Ci prova Caturano, blocca senza problemi Curtosi. Manetta commette fallo su Novella e si prende il giallo. Caturano calcia in area di rigore ma viene chiuso. Felippe ancora per Caturano, tiro che non centra la porta. Cucchietti in due tempi respinge la minaccia. Caturano, la sblocca il Potenza! Felippe in mezzo per Caturano che di testa supera il portiere avversario. Ci prova Di Palma, blocca il portiere avversario. D’Auria a porta vuota calcia alto. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE MESSINA POTENZA , DIRETTA TV STREAMING

SI COMINCIA!

È giunto il momento di scoprire cosa succederà nella diretta Acr Messina Potenza: si tratta di una partita molto interessante che, almeno sulla carta, ammicca alla corsa per la salvezza senza particolari affanni, ma che in realtà potrebbe nascondere qualcosa di più. Intanto i lucani hanno già fatto un bel passo in stagione, perché si sono qualificati agli ottavi della Coppa Italia Serie C: prima la vittoria casalinga contro l’Audace Cerignola, poi il colpo al Vigorito contro la corazzata Benevento, agli ottavi a fine novembre si potrà sognare ancora perché si giocherà al Viviani contro il neopromosso Altamura.

L’Acr Messina invece è stato sconfitto subito: sfortunati nel sorteggio, i peloritani sono caduti per mano del Crotone ma se non altro, possiamo dirla così, hanno avuto più tempo a disposizione per preparare questo esordio in un campionato nel quale puntano a confermare le belle cose fatte vedere nella passata stagione. Noi adesso scopriamo l’esito della sfida del San Filippo: ci siamo davvero, possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta Acr Messina Potenza sta realmente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ACR MESINA POTENZA: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano nella diretta Acr Messina Potenza non mancano, ma dal 2000 a oggi ne contiamo appena sei: in questi, la squadra peloritana non ha mai perso raccogliendo tre vittorie con altrettanti pareggi, e allora per trovare l’ultima vittoria del Potenza bisogna tornare all’aprile 1993, sempre in Serie C, con un 2-1 casalingo che ha rappresentato l’ultima sfida per 28 anni, prima che le due squadre tornassero avversarie nella moderna terza divisione e rinverdissero una sfida che ora potrebbe vivere di parecchie partite, sicuramente due in questa stagione.

Abbiamo detto che l’Acr Messina domina lo storico recente, ma nell’ultima stagione sono arrivati due pareggi: un 2-2 qui al San Filippo, senza reti la partita giocata all’Elia Viviani. L’ultima vittoria casalinga dei siciliani è allora quella del febbraio 2022: stesso contesto appunto, il girone C di Serie C, match valido per il girone di ritorno e risolto dai gol di Federico Piovaccari e Lamine Fofana, uno per tempo. Tra poco la diretta Acr Messina Potenza tornerà a farci compagnia, scopriremo presto come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

MESSINA POTENZA, PRIMA DI CAMPIONATO

Ci siamo, la diretta Messina Potenza aprirà così la stagione delle due squadre per quanto riguarda il campionato di Serie C Girone C. La sfida verrà giocata domenica 25 agosto 2024 alle ore 20:45 con i primi punti in palio.

Fin qui i siciliani contano una sola partita ed è un ko di misura contro il Crotone, in occasione dei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie C. A siglare la rete che ha certificato l passaggio del turno dei calabresi è stato Tumminello.

Tutt’altra aria in casa Potenza con il club rossoblu capace di arrivare agli ottavi di finale dopo aver vinto sia il primo turno grazie all’1-0 di Caturano all’Audace Cerignola e successivamente il 2-1 inflitto al Benevento con le reti di D’Auria e Felippe Martello .

LE PROBABILI FORMAZIONI M ESSINA POTENZA

C’è attesa per vedere le probabili formazioni della diretta Messina Potenza. I padroni d casa scenderanno in campo col 4-2-3-1. In porta Fumagalli, difesa a quattro con Salvo, Manetta, Pacciardi e Dumbravanu. In mediana spazio a Franco e Firenze con Rosafio, Emmausso e Zunno dietro al solo centravanti Plescia.

Ora tocca al Potenza che con ogni probabilità sceglierà il 3-5-2. Tra i pali Alastra, pacchetto arretrato composto da Armini, Sbraga e Hristov. Agiranno da esterni Hadziosmanovic e Burgio con Candellori, Castorani e Saporiti. In avanti il tandem Caturano-Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA POTENZA

Siamo ai titoli di coda della nostra analisi per questa gara dunque dedichiamo l’ultimo spazio alle quote per le scommesse sulla diretta Messina Potenza. Favorita la squadra ospite a 2.10 mentre l’1 fisso è dato a 3.10 e il pareggio a 3.25.

Per quanto concerne le giocate relative ai gol, l’Over 2.5 è quotato a 2.25 contro l’1.55 dell’Under alla stessa soglia. Il Gol, entrambe le squadre a segno, si trova a 1.97 con il No Gol a 1.68.