Diretta Messina Palermo/ Streaming video e tv: quote del derby di Sicilia (Serie D)

Messina Palermo, diretta da De Angeli, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C. In casa dei siciliani arriva la nobile decaduta per eccellenza di questo campionato di Serie D, i rosanero che dopo il fallimento e la Serie A sfiorata negli ultimi due anni è dovuto ripartire dai dilettanti: per la prima volta il club del capoluogo siciliano gioca in un campionato non professionista, il punto più basso era arrivato dopo il fallimento del 1986, con la ripartenza nel torneo di Serie C/2 1987/88. Ma il Palermo di Rosario Pergolizzi è ripartito di slancio in Serie D con quattro vittorie consecutive ottenute contro Marsala, San Tommaso, Roccella e Marina di Ragusa. Il Messina, che nelle stagioni 2004/05, 2005/06 e 2006/07 aveva incrociato il Palermo nelle sfide del campionato di Serie A, è una delle due anime delle città che nello stesso girone I di Serie D vede partecipare l’altra squadra, l’ACR. L’FC Messina è partito con cinque punti in quattro partite, pareggiando contro il Licata, vincendo in casa della Palmese, perdendo tra le mura amiche contro il Corigliano e pareggiando sul campo del Biancavilla.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE MESSINA PALERMO

La diretta tv di Messina Palermo non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it. La piattaforma seguirà infatti quest’anno tutte le partite del Palermo, proponendo diverse formule di abbonamento per gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA PALERMO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Messina Palermo, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D. 4-3-3 per il Messina allenato da Costantino in campo con: Aiello; Fissore, Quitadamo, D. Marchetti, Brunetti; A. Marchetti, Giuffrida, Correnti; Carbonaro, Aladje, Carrozza. 4-3-2-1 per il Palermo guidato in panchina da Rosario Pergolizzi, schierato con: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Santana; Ricciardo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Messina Palermo, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella ospite: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 7.25 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.35 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4.30 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.50 e under 2.5 quotato 2.35.



