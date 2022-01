Diretta/ Messina Picerno streaming video tv: peloritani in difficoltà (Serie C)

DIRETTA MESSINA PICERNO: RISULTATO NON SCONTATO

Messina Picerno, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo di Messina, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Proseguono le difficoltà dei peloritani in una stagione piena finora di contraddizioni e instabilità. Il giallorossi avevano chiuso il 2021 con una boccata d’ossigeno importante battendo la Paganese ma sono stati poi sconfitti nel primo impegno del 2022 dalla Virtus Francavilla, subendo un pesante 5-1.

Il Picerno resta invece decimo al confine della zona play off, sicuramente finora una buona performance stagionale per i lucani chiamati però a migliorare sul piano della continuità dopo l’ultima sconfitta subita contro la Turris in casa. All’andata il Picerno ha avuto la meglio tra le mura amiche sulla formazione siciliana, 2-1 il risultato finale con i gol di Dettori e Reginaldo su rigore che ribaltarono l’iniziale vantaggio siglato da Adorante.

DIRETTA MESSINA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Messina Picerno, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fusco; Celic, Carillo, Mikulic; Rondinella, Simonetti, Marginean, Fofana, Fazzi; Adorante, Balde. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Finizio, Garcia, De Franco, Pitarresi; De Cristofaro, Dettori, Esposito, Setola; Gerardi, Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

