Diretta Miami Open 2021/ Streaming video tv, inizia il torneo di tennis Masters 1000!

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: INIZIA IL TORNEO!

Alle ore 16:00 italiane di mercoledì 24 marzo scatta finalmente il Miami Open 2021: si tratta del primo torneo di tennis della categoria Masters 1000 che vivremo nella stagione. La seconda parte del Sunshine Double, ma quest’anno la prima non c’è stata: Indian Wells infatti è stato rinviato a data da destinarsi (come un anno fa), così ci rimane solo un appuntamento che è conosciuto dai nostalgici anche come Key Biscaine, e che ci porta in Florida tra incertezza e assenze. L’appuntamento riguarda anche le donne, e anche qui si tratta della categoria appena sotto gli Slam – peraltro la Wta si è uniformata alle denominazioni maschili, abbandonando Premier e International.

Noi qui parleremo del tabellone maschile che ci interessa molto e che, appunto, prende il via oggi, perché vedrà ai nastri di partenza anche tanti italiani che sperano di fare il grande colpo. Per una volta, più possibile di altre: infatti nella diretta del Miami Open 2021 non ci saranno i Big Three che per un motivo o per l’altro hanno rinunciato, ma sono altri i giocatori che hanno scelto di non essere presenti in Florida. Questo potrebbe creare un appuntamento incerto fino all’ultimo, ma ora andiamo a presentare il contesto dell’evento di tennis.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2021 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport 205, che ultimamente era dedicato alle vicende di Luna Rossa nella America’s Cup. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire i match del torneo anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi), mentre il sito ufficiale www.miamiopen.com vi fornirà tutte le informazioni utili come il programma generale dell’evento e quello della singola giornata, e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Il Miami Open 2021 dunque prende il via: le nostre speranze si chiamano soprattutto Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre ovviamente al veterano Fabio Fognini. Qui però bisogna fare delle distinzioni: Musetti è considerato uno dei giovani più promettenti nel panorama nazionale e internazionale, lo ha dimostrato timbrando una fantastica semifinale ad Acapulco (prima di essere battuto da Stefanos Tsitsipas) in un torneo che lo ha visto eliminare Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov, ma deve ancora fare il definitivo salto di qualità che gli permetta di giocare davvero per un titolo Masters 1000, questo ovviamente al netto di sorprese sempre possibili. Sinner invece è “arrivato”: intanto lo dice il ranking, poi ha vissuto un finale di 2019 e un 2020 (per quanto mozzato) straripanti, i big si sono spesi in suo favore e, insomma, anche se lui pure non fa ancora parte dell’élite del tennis mondiale è un giocatore già oggi in grado di arrivare verso il fondo di un torneo come il Miami Open 2021. Si vedrà: di sicuro il nostro movimento maschile sta facendo passi avanti molto concreti rispetto anche solo a poco tempo fa, ma sappiamo che in questo sport le cose possono cambiare rapidamente e in ogni caso quando si gioca si è uno contro tutti, idealmente. Vedremo allora cosa succederà tra poco…



