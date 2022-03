Diretta Miami Open 2022/ Musetti Popyrin streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: C’È MUSETTI POPYRIN!

La diretta del Miami Open 2022 per la giornata di giovedì 24 marzo ci presenta Musetti Popyrin: si tratta dell’unico match che nel primo turno del torneo maschile preveda la presenza di un tennista italiano. Lorenzo Musetti è il nuovo che avanza, potremmo chiamarlo così anche se chiaramente è sulla scena da tempo: l’anno scorso per sua stessa ammissione ha avuto un periodo non troppo semplice da affrontare e i suoi risultati sono calati, questo 2022 può essere l’anno della svolta e il primo avversario nel Miami Open 2022 sarà l’australiano Alexey Popyrin, altro giocatore giovane che è chiamato al salto di qualità.

Diciamo subito che tutti gli altri italiani presenti nel tabellone del Masters 1000 saltano il primo turno, e dunque non li vedremo in campo oggi; diciamo anche che se Musetti dovesse andare al secondo turno il suo avversario sarebbe uno tra Marin Cilic e Alex De Minaur, dunque un impegno tosto in una parte di tabellone ancora più tosta, visto che qui incrocia anche Carlos Alcaraz che a Indian Wells ha giocato la semifinale, ed è colui che praticamente tutti considerano il prossimo fenomeno del tennis mondiale. Comunque, vedremo quello che succederà oggi a partire dalle ore 16:00 di casa nostra…

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che sono due le modalità per seguire la diretta tv del Miami Open 2022, perché il torneo maschile sarà trasmesso sulla televisione satellitare (riservata agli abbonati) su Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder, mentre il torneo femminile andrà in onda sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti al numero 64 del televisore. Entrambe le emittenti metteranno poi a disposizione il servizio di diretta streaming video: nel primo caso bisognerà attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, nel secondo con questi device basterà visitare il sito www.supertennix.it, e a tale proposito possiamo anche ricordare che il portale ufficiale del torneo Masters 1000 è www.miamiopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i tabellini play-by-play e i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2022 dunque avremo in campo il nostro Lorenzo Musetti. Gli altri italiani sono gli stessi di sempre, perché chiaramente per giocare questi tornei Masters 1000 i ranking fanno la differenza: Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che come al solito hanno concrete speranze di arrivare in fondo ma dovranno superare anche qualche problema fisico, poi Lorenzo Sonego che il primo turno lo aveva già saltato a Indian Wells e infine Fabio Fognini, che nel deserto della California era sceso subito in campo (battendo Pablo Andujar in rimonta) mentre qui è riuscito a essere il numero 31 del seeding grazie ai forfait, primo tra tutti quello di Rafa Nadal dopo la finale di domenica.

Sicuramente la diretta del Miami Open 2022 per oggi ci proporrà l’interessantissimo ritorno in campo del veterano Jo-Wilfried Tsonga, uno dei volti più celebri del tennis negli anni precedenti e che se la vedrà con Jordan Thompson, presente nel tabellone principale grazie al ranking protetto; poi sarà sicuramente da tenere d’occhio l’interessante match tra Facundo Bagnis e Lloyd Harris, mentre l’highlight di giornata per quanto riguarda il torneo maschile è forse la partita che oppone Sebastian Korda ad Alejandro Davidovich Fokina, ricordando che il figlio d’arte era avanti 5-2 e doppio break nel terzo set contro Rafa Nadal giusto pochi giorni fa…











