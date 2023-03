Diretta Miami Open 2023/ Sinner Dimitrov streaming video tv: è il 3° turno!

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: SINNER DIMITROV!

La diretta del Miami Open 2023 oggi, domenica 26 marzo, entrerà nel vivo degli incontri del terzo turno del torneo Masters 1000 in Florida. Dobbiamo innanzitutto annotare che l’inizio dei match sarà da oggi alle ore 17.00 italiane, perché con il cambio dell’ora anche da noi tornano ad essere sei le ore di differenza con la costa atlantica degli Stati Uniti, dove il cambio dell’ora è avvenuto già un paio di settimane fa. Premessa questa utile informazione pratica, ecco che dal punto di vista tecnico per l’Italia spicca il ritorno in campo di Jannik Sinner, che vorrà essere ancora una volta grande protagonista nel Miami Open, torneo di cui l’altoatesino due anni fa raggiunse la finale perdendola contro Hubert Hurkacz, perché nelle prossime ore assisteremo a Sinner Dimitrov.

Dopo la giornata di ieri, nella quale erano stati addirittura quattro i tennisti italiani in campo, oggi tutta la nostra attenzione sarà quindi focalizzata su Jannik Sinner e sulla sua sfida del terzo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che di certo non è più al top della propria carriera come alcuni anni fa, ma resta comunque un avversario di tutto rispetto. Sinner venerdì ha vinto con un grande crescendo la sua partita di debutto contro il serbo Djere, oggi il livello di difficoltà dovrebbe crescere. Naturalmente però non c’è solo Jannik Sinner, allora deve proseguire la nostra presentazione della diretta Miami Open 2023…

MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2023 abbiamo doverosamente parlato finora di Jannik Sinner, ma naturalmente ci saranno anche molte altre partite da seguire con interesse nelle prossime ore. Spicca un dato davvero impressionante in campo femminile, dove vedremo in campo oggi addirittura sei tenniste della Repubblica Ceca, compresa la veterana Petra Kvitova e un interessante derby Pliskova Vondrousova, ma seguiremo anche una vincitrice Slam come la canadese Bianca Andreescu, la svizzera campionessa olimpica Belinda Bencic e naturalmente la numero 2 del ranking mondiale Wta, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Tornando invece al tabellone maschile, un grande protagonista della diretta del Miami Open 2023 oggi sarà naturalmente il numero 1 del Mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che affronterà il serbo Dusan Lajovic per continuare la difesa del titolo conquistato l’anno scorso (e pure della posizione numero 1 nel ranking mondiale Atp), mentre fra le altre teste di serie di maggiore spicco che saranno in campo oggi in Florida citiamo anche il norvegese Casper Ruud e il russo Andrej Rublev.











