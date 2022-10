Diretta/ Midtjylland Feyenoord streaming video tv: chi è l’anti-Lazio (Europa League)

DIRETTA MIDTJYLLAND FEYENOORD: OSPITI FAVORITI!

Midtjylland Feyenoord, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso la MCH Arena di Herning, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre si scontrano per prendersi il ruolo di anti-Lazio in un girone che vede per ora tutte le contendenti appaiate a quota 3 punti. Il Feyenoord è partito incassando un poker in casa dei biancazzurri ma ha poi vinto in goleada a Rotterdam contro lo Sturm Graz, con un eloquente 6-0.

Diretta/ Feyenoord Sturm Graz (risultato finale 6-0): Gimenez-Idrissi!

Clamorosa goleada anche per il Midtjylland contro la Lazio, un 5-1 che ha cambiato completamente la gerarchia del girone dopo che i danesi avevano esordito con una sconfitta di misura sul campo dello Sturm Graz. Midtjylland che resta a metà classifica nel campionato danese dopo il pareggio interno contro il Viborg, nell’Eredivisie olandese pari nell’ultimo impegno anche per il Feyenoord, 1-1 in casa del NEC Nijmengen e ora quarto posto in classifica per gli uomini allenati da Arne Slot.

Diretta/ Lazio Feyenoord (risultato finale 4-2): accorcia Gimenez!

MIDTJYLLAND FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Midtjylland Feyenoord sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Midtjylland Feyenoord, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND FEYENOORD

Le probabili formazioni della diretta Midtjylland Feyenoord, match che andrà in scena alla MCH Arena di Herning. Per il Midtjylland, Albert Capellas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lössl, Thychosen, Dalsgaard, Svviatchenko, Paulinho, Ferreira, Martinez, Olsson, Dreyer, Kaba, Sisto. Risponderà il Feyenoord allenato da Arne Slot con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bijlow, Lopez, Hancko, Trauner, Pedersen, Kökcü, Timber, Idrissi, Dilrosun, Jahanbakhsh, Danilo.

Roma, stop Atac per Conference League a Tirana/ Comune non ci sta: "Bus attivi"

MIDTJYLLAND FEYENOORD LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Midtjylland Feyenoord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Midtjylland con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Feyenoord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA