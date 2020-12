Diretta/ Midtjylland Liverpool (Champions League) streaming e tv: Reds per chiudere

DIRETTA MIDTJYLLAND LIVERPOOL: TUTTO FACILE PER KLOPP?

Midjtjylland Liverpool, in diretta dalla MCH Arena di Herning, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. I Reds chiudono il loro cammino nella fase a gironi dopo aver blindato qualificazione agli ottavi di finale e primo posto in classifica la settimana scorsa, col successo di misura ad Anfield contro l’Ajax. Nonostante il ko interno contro l’Atalanta, la squadra di Klopp ha mantenuto 4 punti di vantaggio sui bergamaschi alla vigilia dell’ultima giornata, e dunque potrà scendere in campo coi nervi distesi in Danimarca, forte anche dell’ultimo 4-0 al Wolverhampton che ha permesso ai Reds di mantenere la vetta in Premier League in coabitazione con il Tottenham.

Nessun obiettivo neanche per il Midtjylland, che proprio a Bergamo ha ottenuto il suo primo punto in questa fase a gironi di Champions League. Nel weekend il successo sul campo del Velje ha permesso al Midtjylland di mantenere il primo posto con due punti di vantaggio sulle più immediati inseguitrici nel campionato danese, il Sonderjyske e il Brondby.

DIRETTA MIDTJYLLAND LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Midtjylland Liverpool sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LIVERPOOL

Le probabili formazioni di Midtjylland Liverpool, sfida che andrà in scena presso la MCH Arena di Herning. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Brian Priske con un 4-3-3: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Anderson, Sisto, Oneyka; Dreyer, Kaba, Mabil. Gli ospiti guidati in panchina da Jurgen Klopp schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Adrián; Alexander-Arnold, R Williams, Koumetio, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Keïta; Jota, Minamino, Origi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Midtjylland e Liverpool queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.00.

