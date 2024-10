Video Atletico Madrid Lille che racconta la sfida che termina con il primo tempo con il risultato di 1-0. La sblocca l’argentino ex Manchester City Julian Alvarez, abile il recupero palla e a calciare dove il portiere non può arrivare. Prima del vantaggio da parte dei Colchoneros, era stata la squadra francese a flirtare con il gol. In due occasioni il francese Cabella ha cercato la porta senza gli effetti sperati. Lo stesso centrocampista offensivo, lascerà il campo qualche minuto più tardi alla luce di un infortunio. Al suo posto ecco Zhegrova, che nei minuti conclusivi della prima frazione sfiora la rete del pareggio. I primi 45 minuti terminano con il risultato di 1-0.

Secondo tempo di blackout per la squadra allenata dal tecnico ex Catania. Prima il pareggio con Zhegrova e poi la doppietta di David, di cui uno su calcio di rigore, che indirizzano la gara all’incredibile risultato di 1-3 in favore del club francese. Perde a sorpresa davanti al pubblico di casa la squadra spagnola. Atletico che rimane a quota 3 punti; sale in classifica il Lille a 6.

VIDEO ATLETICO MADRID LILLE: IL TABELLINO

ATL. MADRID: Oblak J. (Portiere), Molina N. (dal 32′ st Simeone G.), Witsel A., Gimenez J. M., Galan J. (dal 32′ st Mandava R.), de Paul R., Koke, Gallagher C. (dal 32′ st Lino S.), Alvarez J., Sorloth A. (dal 20′ st Correa A.), Griezmann A.. A disposizione: Correa A., Gismera A., Gomis A. (Portiere), Kostis I., Lemar T., Lino S., Mandava R., Musso J. (Portiere), Riquelme R., Simeone G. Allenatore: Simeone D..

LILLA: Chevalier L. (Portiere), Toure O. (dal 1′ st Diakite B.), Mandi A., Alexsandro, Meunier T., Andre B., Mukau N. (dal 42′ st Gomes A.), Gudmundsson G., Fernandez-Pardo M. (dal 43′ st Sahraoui O.), Bayo M. (dal 20′ st David J.), Cabella R. (dal 16′ pt Zhegrova E.). A disposizione: Caillard M. (Portiere), Costarelli M., David J., Diakite B., Gomes A., Mannone V. (Portiere), Sahraoui O., Zhegrova E. Allenatore: Genesio B..

Reti: al 8′ pt Alvarez J. (Atl. Madrid) al 16′ st Zhegrova E. (Lilla) , al 29′ st David J. (Lilla) , al 44′ st David J. (Lilla) .

Ammonizioni: al 17′ pt Galan J. (Atl. Madrid), al 29′ st Simeone D. (Atl. Madrid), al 33′ st Gimenez J. M. (Atl. Madrid), al 44′ st Witsel A. (Atl. Madrid) al 44′ pt Toure O. (Lilla), al 33′ st Meunier T. (Lilla).

