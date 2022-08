Diretta/ Milan Bologna streaming video tv: rossoneri, serve ritmo (Serie A)

DIRETTA MILAN BOLOGNA: FACILE PER I PADRONI DI CASA …

Milan Bologna, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Ai rossoneri campioni d’Italia in carica serve ritmo per assestarsi subito al vertice del nuovo campionato. Dopo il poker all’Udinese alla prima giornata è arrivato un pari a Bergamo, comunque da archiviare positivamente vista la difficoltà dell’impegno, col Milan che dovrà comunque gestire al meglio le difficoltà di ogni singolo impegno.

Il Bologna dopo la sconfitta in casa contro la Lazio ha vissuto un altro match rocambolesco, pareggiando 1-1 contro il Verona in una sfida che i felsinei avrebbero potuto vincere ma anche beffardamente perdere, con Mihajlovic che chiede maggiore concretezza ai suoi. Il 4 aprile scorso pari senza reti tra Milan e Bologna a San Siro, il 21 settembre 2020 ultima vittoria rossonera col punteggio di 2-0 mentre i felsinei non passano al Meazza in casa dei rossoneri dallo 0-1 del giorno dell’Epifania del 2016.

MILAN BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Milan e Bologna? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 3^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Milan Bologna, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schoutem, Cambiaso, Lykogiannis; Sansone, Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











