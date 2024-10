DIRETTA ASTON VILLA BOLOGNA PRIMAVERA, ROSSOBLU IN INGHILTERRA

Una partite che potrebbe svoltare la campagna europea di queste squadre. La diretta Aston Villa Bologna Primavera di Youth League mette come detto di fronte due squadre che hanno iniziato male con zero punti. La gara andrà in scena martedì 22 ottobre 2024 alle ore 14:00. Per gli inglesi sono state due sconfitte di misura a togliere il sogno di guadagnarsi almeno un punto. Con lo Young Boys è arrivato il ko per 2-1 mentre in casa col Bayern Monaco è arrivato un 1-0 che ha reso merito solo in parte alla prova del Villa.

Il Bologna è sempre riuscita a segnare nelle due partite precedenti in Youth League, ma ciò non è bastato né con lo Shakhtar né con il Liverpool. Contro gli ucraini è arrivato un pirotecnico 4-3, con il Liverpool invece un 2-1.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ASTON VILLA BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come vale per le altre sfide di Youth League, se volete vedere in tv la diretta Aston Villa Bologna Primavera non ci sono possibilità. D’altro canto c’è una grande opportunità ovvero usufruire UEFA.tv: servizio gratuito tramite registrazione come per la Nations League.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA PRIMAVERA

Adesso parliamo delle probabili formazioni Aston Villa Bologna. Gli inglesi scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Proctor, difesa a quattro con Rowe, Katsukunya, Routh e Patterson. In mediana Borland e Hemmings con Pavel, Jimoh e Broggio dietro a Cotcher.

Replica il Bologna con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Pessina, retroguardia composta da Pukko, De Luca, Markovic e Papazov. A centrocampo Menegazzo, Lai e Gatto mentre in attacco troveremo il tridente Tonin, Ebone e Ravaglioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASTON VILLA BOLOGNA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Aston Villa Bologna Primavera di Youth League. I favoriti sono i padroni di casa anche in maniera abbastanza netta ovvero 1.57 contro i 4.50 della quota dei felsinei e i 4.20 della X del pareggio.

Molto basso l’Over 2.5 vale a dire appena 1.40 mentre l’Under alla stessa quota è a 2.62. Chiudiamo Gol e No gol rispettivamente a 1.46 e 2.40.