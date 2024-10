PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA: LE MOSSE PER UNA DIFFICILE TRASFERTA

Nuova trasferta inglese per i rossoblù di Vincenzo Italiano, le probabili formazioni Aston Villa Bologna ci presentano una partita che sarà evidentemente ancora una volta complicata per gli emiliani in Champions League, anche se a Liverpool era arrivata una prestazione molto buona, chiusa con una sconfitta dignitosa. D’altronde questo Bologna mediamente gioca abbastanza bene, ma fa enorme fatica a tradurre ciò in risultati, anche in campionato, dove i rossoblù stanno diventando una sorta di mister X, abbonati al pareggio.

Dall’altra parte del campo ci sarà un ostacolo molto duro, cioè il glorioso Aston Villa, che sta facendo bene in Premier League dove occupa la quarta posizione in classifica, ma soprattutto ha iniziato alla grande in Champions League. Per gli inglesi finora una bella vittoria sul campo dello Young Boys al debutto e soprattutto il successo contro il Bayern Monaco a inizio ottobre, per cui sarà un altro esame durissimo per i rossoblù stasera. Con questo quadro della situazione, cosa ci possono dire le probabili formazioni Aston Villa Bologna?

PRONOSTICO E QUOTE SENZA STORIA?

Facendo una parentesi nelle probabili formazioni Aston Villa Bologna, dobbiamo dire che secondo le quote Snai il pronostico non offre molte speranze: il segno 2 infatti varrebbe 5,50 volte per un colpaccio rossoblù in Inghilterra, mentre il pareggio (segno X) è indicato a 4,25. Decisamente più probabile una vittoria dell’Aston Villa, con il segno 1 quotato a 1,57.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA

4-4-2 PER EMERY

Unai Emery, allenatore di enorme esperienza internazionale, dovrebbe scegliere il modulo 4-4-2 per le probabili formazioni Aston Villa Bologna: i titolari dei Villans padroni di casa dovrebbero cominciare con il portiere campione del mondo Martinez; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe schierarsi con Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne da destra a sinistra; altra linea a quattro pure nel centrocampo dell’Aston Villa, con Ramsey esterno destro, Onana e Tielemans nel cuore della mediana, infine a sinistra Philogene; dovrebbero invece essere assegnate a Rogers e Watkins le due maglie dal primo minuto in attacco.

TRIDENTE PER ITALIANO

Il modulo 4-3-3 e quindi il tridente dovrebbero invece caratterizzare per Vincenzo Italiano le probabili formazioni Aston Villa Bologna: cominciamo però dalla difesa per ricordare che in porta ci sarà Skorupski; davanti a lui Miranda terzino destro, i due centrali Lucumi e Beukema e sulla sinistra Posch. A centrocampo ecco invece che in cabina di regia avremo Freuler, affiancato da Fabbian ed Aebischer che saranno invece le due mezzali. Almeno le intenzioni sono propositive e allora infine arriviamo al già citato tridente, che dovrebbe vedere Orsolini a destra e Ndoye a sinistra per affiancare Castro, prima punta nell’attacco del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA: IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.