Partita suggestiva quella della diretta Aston Villa Bologna valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Martedì 22 ottobre 2024 si sfideranno due squadre molto interessanti sul campo del Villa Park e alla ricerca di punti per il passaggio del turno. Inizio promettente per l’Aston Villa di Emery che ha vinto le prime due partite superando lo Young Boys e il Bayern Monaco al termine di due partite ricche di azioni offensive. A rilento, invece, il Bologna di Italiano che ha pareggiato in casa contro lo Shakhtar prima di arrendersi ad Anfield contro il Liverpool nonostante la grande prestazione.

Seguire la diretta Aston Villa Bologna sarà possibile solo su Sky o sui servizi streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Per non perdersi le azioni migliori, inoltre, sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi terrà costantemente aggiornati sullo svolgimento della partita.

ASTON VILLA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni andando a vedere quali potrebbero essere le scelte tattiche dei due allenatori. Emery punterà su una squadra super offensiva con Watkins e Rogers in attacco sostenuti da Ramsey e Philogene. Tielemans e Onana saranno i due a centrocampo mentre Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne difenderanno la porta di Martinez.

4-3-3 molto dinamico quello scelto da Vincenzo Italiano che ha individuato la chiave della partita nella posizione di Fabbian chiamato a completare un centrocampo composto da Freuler e Aebischer. Miranda e Posch saranno i due terzini con Beukema e Lucumì al centro della difesa e a difendere la porta di Skorupski. Orsolini e Castro sono le due certezze offensive con Ndoye che dovrebbe farcela a recuperare e completare il tridente.

ASTON VILLA BOLOGNA, LE QUOTE

Vediamo la diretta Aston Villa Bologna anche attraverso le quote della partita utilizzando le proposte di Sisal. Gli inglesi sono favoriti e vedono la vittoria a 1,60 contro il 5,50 per i rossoblù e il 4,00 per il pareggio X.