Diretta/ Milan Primavera Braga video streaming tv: è una sfida inedita in Youth League (28 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA BRAGA: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan Primavera Braga non ci presenta alcun precedente: nella storia della Youth League sarà dunque il primo incrocio tra queste due squadre, ma va ovviamente che i portoghesi hanno già affrontato un’italiana nel corso della fase a gironi, si tratta del Napoli che hanno battuto in casa per 1-0 pareggiandovi poi per 2-2 in trasferta. Per quanto riguarda invece il Milan, abbiamo due partite contro un’avversaria portoghese: nel girone del 2021-2022 la Primavera rossonera aveva affrontato il Porto e aveva perso due volte.

Nella gara di andata giocata in Portogallo non era bastato il gol di Emil Roback perché i Dragoni si erano imposti con le marcature di Vasco Sousa, Umaro Candé e Doro Dabo; al ritorno invece era bastato il rigore di Diog Abreu, trasformato al 72’ minuto. Dunque possiamo dire che il bilancio, per quanto non racconti di una sfida diretta tra Milan Primavera e Braga, pende dalla parte della squadra lusitana ma negli ottavi di Youth League si partirà in equilibrio, resta solo da capire quello che succederà e se i giovani rossoneri saranno in grado di fare strada come già accaduto lo scorso anno. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA BRAGA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

C’è un unico modo per seguire la diretta di Milan Primavera Braga in Youth League e consiste nel possedere un abbonamento alla piattaforma di Sky con il pacchetto Sport, che sblocca i canali dal 201 in poi in cui questa partita verrà trasmessa. Essendo NowTv una costola dell’emittente televisiva con le stesse modalità si potrà seguire anche su questa piattaforma la partita.

MILAN PRIMAVERA BRAGA: PER I QUARTI DI YOUTH LEAGUE!

In questa diretta degli ottavi di finale di Youth League tra Milan Braga che partirà oggi 28 febbraio alle ore 14,30; i giovani rossoneri partono come favoriti, ma gli ospiti non possono essere sottovalutati. Sebbene i baby rossoneri godano di un certo prestigio e di un percorso solido nel torneo, il Braga ha dimostrato di poter contare su giovani talenti ancora grezzi ma pieni di potenziale che hanno messo in difficoltà molte formazioni.

Questo potrebbe rendere la partita molto più combattuta di quanto suggeriscano le previsioni, con la possibilità che i giocatori lusitani possano accendersi in qualsiasi momento e mettere in difficoltà i milanesi. Non ci resta che metterci comodi e vedere come si evolveranno le cose.

MILAN PRIMAVERA BRAGA: PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta di Youth League di Milan Braga, i baby rossoneri dovrebbero affidarsi all’attaccante Diego Sia, un talento completo capace di combinare prestanza fisica e una solida tecnica di base. La speranza è che possa brillare anche in questa partita, contribuendo con la sua versatilità e abilità sotto porta.

Per quanto riguarda il Braga, ci si aspetta che Trovisco guidi la squadra dalla trequarti in su, offrendo giocate di qualità che potrebbero creare opportunità per gli attaccanti. Sia Sia che Trovisco saranno fondamentali per le rispettive squadre.

MILAN PRIMAVERA BRAGA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Milan Braga, partita che vede i rossoneri come favoriti da Bwin con una quota di 2 fisso, mentre il pareggio è a 2,8. La vittoria per il Braga invece si appresta su una quota del 2,6.











