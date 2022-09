Diretta/ Milan Dinamo Zagabria streaming video tv: 3 punti necessari (Champions)

DIRETTA MILAN DINAMO ZAGABRIA: RISULTATO SCONTATO!

Milan Dinamo Zagabria, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. 3 punti necessari per i rossoneri per puntare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. L’esperto Salisburgo ha messo alle corde il Milan all’esordio e i rossoneri si sono dovuti accontentare del pareggio, dando poi continuità in Serie A alla vittoria nel derby espugnando il campo della Sampdoria.

Diretta/ Milan Dinamo Zagabria (risultato 2-0) video streaming tv: super Traorè!

La Dinamo Zagabria è partita a sua volta col botto battendo al Maksimir il Chelsea 1-0 con un gol di Orsic. Una sconfitta costata l’esonero all’allenatore dei londinesi, Tuchel, mentre i croati ora sognano dopo aver fatto già il vuoto in campionato dopo sole 9 giornate, primi nella massima serie croata già con 10 punti di vantaggio rispetto alla seconda classificata. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Europa dopo 22 anni, nel preliminare di Champions della stagione 2000/01 il Milan ha vinto 3-1 in casa contro i croati il 9 agosto 2000, vincendo poi 0-3 al ritorno al Maksimir.

Probabili formazioni Milan Dinamo Zagabria/ Quote, in mediana con Tonali e Bennacer

MILAN DINAMO ZAGABRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Dinamo Zagabria sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 252) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

Probabili formazioni Milan Dinamo Zagabria/ Diretta tv, Sergino Dest sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA

Le probabili formazioni della diretta Milan Dinamo Zagabria, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. Risponderà la Dinamo Zagabria allenata da Ante Cacic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Livaković; Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Ivanušec, Mišić; Oršić, Petković.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Dinamo Zagabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.27, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo della Dinamo Zagabria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA