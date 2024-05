Diretta Milan Frosinone Primavera/ Streaming, video tv: Abate in lotta playoff (12 maggio 2024)

È pronta ad aprire la mattinata di domenica 12 maggio la diretta Milan Frosinone valevole per la 33esima giornata del campionato Primavera 1. Alle 11.00 i ragazzi di Ignazio Abate scenderanno in campo per affrontare il Frosinone ultimo in classifica. I rossoneri cercano punti per recuperare terreno sulla zona playoff e dovranno assolutamente vincere per sperare nello Scudetto.

Complicatissima la situazione per i ragazzi di Gregucci che si giocano la permanenza in Primavera 1. La classifica parla dell’ultimo posto con 25 punti e l’obbligo di vincere le ultime due partite sperando in due sconfitte della Sampdoria per rimanere nella categoria. La sconfitta esterna contro il Monza nell’ultima giornata ha complicato ulteriormente i piani dei ciociari che ora sono chiamati all’impresa.

DIRETTA MILAN FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vivere una mattinata con la Primavera 1 potrete seguire la diretta Milan Frosinone in televisione sul canale 60 del digitale terrestre o utilizzare l’app di Sportitalia per seguire la partita in diretta streaming video. Sul nostro sito sarà anche disponibile la diretta testuale del match con aggiornamenti costanti del risultato e il racconto delle azioni principali della partita.

MILAN FROSINONE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le scelte dei due allenatori potrebbe risultare decisive per il risultato della diretta Milan Frosinone primavera che si giocano il finale di stagione. Camarda, Bartesaghi e Zeroli sono i capi saldi della formazione dei rossoneri e sono chiamati a trascinare alla vittoria la formazione di Abate. Sugli esterni sono Scotti e Bonomi a partire favoriti per una maglia da titolare ma potrebbero trovare un buon minutaggio anche Simmelhack e Parmiggiani.

Difesa a tre per i ragazzi di Gregucci con Petta, Cesari e Zaknic a completare il terzetto. A centrocampo cerca spazio Molignano che potrebbe addirittura togliere minutaggio importante a Vural.

MILAN FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE

Per chi fosse interessato analizziamo anche le quote della diretta Milan Frosinone Primavera utilizzando le proposte del sito della Snai: i rossoneri partono chiaramente favoriti anche per via della posizione in classifica e sono quotati a 1,33. Più alta la quota che vede il Frosinone a punti con il pareggio X a 5,00 e la vittoria addirittura a 6,00.











