DIRETTA/ Milan Genoa video streaming tv: a San Siro due squadre con tanti assenti!

DIRETTA MILAN GENOA: TANTI INDISPONIBILI!

Chi sono gli indisponibili della diretta di Milan Genoa? I rossoneri fanno la conta tra Covid, infortuni, Coppa d’Africa e squalifiche e hanno undici giocatori fuori. Sicuramente peserà la squalifica di Ibrahimovic, ma anche l’indisponibilità di Tatarusanu e Plizzari non darà la possibilità a Maignan di riposare. Oltre al lungodegente Kjaer non ci saranno in difesa nemmeno Romagnoli, Ballo Touré e Calabria con la linea formata da Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez confermata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA/ Quote: Maldini vs Yeboah, duello dei giovani!

In mezzo pesa l’assenza di Kessie con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa ma attenzione anche a Pellegri che purtroppo perde una chance per giocare. Dall’altra parte invece il Grifone se la dovrà vedere con la squalifica di Vasquez, ma soprattutto gli mancheranno due perni come Rovella e Maksimovic oltre a Serpe. Vedremo comunque in campo tanti giocatori di livello.

Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv, tocca a Daniel Maldini? (Coppa Italia)

DIRETTA MILAN GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Milan Genoa di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

MILAN GENOA: SHEVCHENKO TORNA A SAN SIRO!

Milan Genoa, in diretta giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ambizioni diverse tra due squadre che in campionato sono lanciate verso obiettivi differenti. L’ultimo successo a Venezia, che ha fatto seguito a quello contro la Roma, ha dimostrato come per i rossoneri i sogni Scudetto siano più vivi che mai e anche la Coppa Italia potrebbe essere un fronte importante per nobilitare la stagione degli uomini di Pioli.

DIRETTA/ Genoa Spezia (risultato finale 0-1): gli spezzini vincono il derby!

E’ sempre più in crisi nera il Genoa dopo la sconfitta nello scontro diretto contro lo Spezia: salvezza a -5 e soprattutto una sola vittoria in 21 partite di campionato per i rossoblu, che potrebbero dire addio al tecnico Shevchenko in caso di nuovo ko. Il Genoa non espugna San Siro dall’8 marzo 2020, nella stagione in corso le due squadre si sono affrontate a Marassi il primo dicembre scorso, col Milan vincente con un rotondo 0-3.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Le probabili formazioni della diretta Milan Genoa, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mirante; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. Risponderà il Genoa allenato da Andryi Shevchenko con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Rovella, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Pandev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA