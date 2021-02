Diretta Milan Inter/ Streaming video DAZN: derby a forti tinte tricolori (Serie A)

DIRETTA MILAN INTER: DERBY DA SCUDETTO!

Milan Inter viene diretta dal signor Daniele Doveri, ed è il derby della Madonnina per la 23^ giornata di Serie A 2020-2021: alle ore 15:00 di domenica 21 febbraio la stracittadina non poteva arrivare in un momento migliore, perché giusto una settimana fa i nerazzurri hanno coronato l’inseguimento ai cugini e si sono presi il primo posto in classifica con il 3-1 alla Lazio. Considerati favoriti per lo scudetto sin dall’inizio della stagione, inseguono ora quello che è rimasto l’unico obiettivo stagionale ma che non è mai stato così vicino negli ultimi 10 anni; dunque una grande occasione per Antonio Conte che può allungare e provare la fuga, vendicando anche il derby d’andata.

Il Milan adesso deve essere bravo a non crollare: forse ha fatto anche oltre i suoi limiti bruciando le tappe di un processo che con Stefano Pioli si sta rivelando vincente ma ancora molto giovane, la brutta sconfitta di La Spezia può segnare una svolta nella stagione in termini negativi oppure essere il momento dal quale ripartire per la volata finale, acquistando ancor più rabbia per il controsorpasso. Vada come vada, finalmente la diretta di Milan Inter torna a valere per uno scudetto: non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, e allora aspettando che si giochi la partita valutiamo in che modo le due squadre possano essere schierate sul terreno di gioco di San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter sarà disponibile non soltanto agli abbonati DAZN, che la potranno seguire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque sfruttando il servizio di diretta streaming video fornito dall’emittente, ma anche ai clienti Sky da almeno tre anni: dall’anno scorso infatti è aperto il canale DAZN1 per questa eventualità, una sinergia tra i due fornitori delle partite di Serie A. Il canale è disponibile al numero 209 del decoder.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Solo Brahim Diaz salterà Milan Inter in casa rossonera: dunque per Pioli il 4-2-3-1 sarà formato dai titolarissimi, il che significa Calabria a destra con Theo Hernandez a sinistra e la coppia Kjaer-Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, ma anche Bennacer in cabina di regia con il supporto consueto di Kessié. Davanti a questa cerniera di centrocampo vedremo poi Calhanoglu che insegue la condizione migliore; Saelemaekers è favorito per giocare come laterale destro sulla trequarti, sull’altro versante Rebic è in vantaggio su Rafael Leao, naturalmente non si discute la presenza di Ibrahimovic che è anche grande ex della partita. Conte deve valutare le condizioni dell’acciaccato Vidal, ma comunque ha un Eriksen in forte crescita: il danese è candidato a completare la mediana con le ovvie maglie date a Barella e Brozovic, mentre sulle corsie laterali Hakimi (scontato anche lui) e Perisic saranno le frecce con cui ripartire. In difesa tutto confermato e dunque De Vrij sarà affiancato da Skriniar e Alessandro Bastoni, con Handanovic tra i pali; non si discute nemmeno la titolarità di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, 27 gol in due in campionato e reduci dalla super prestazione contro la Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico ufficiale per Milan Inter, pertanto possiamo andare a vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte la puntata; il pareggio, regolato dal segno X, vale 3,55 volte l’importo investito mentre con il segno 2, per il successo della formazione nerazzurra, porta in dote una vincita che ammonta a 2,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



