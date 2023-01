Diretta/ Milan Inter streaming video tv: il derby della Madonnina vale la Supercoppa

DIRETTA MILAN INTER: A RIYAD IN PALIO IL PRIMO TROFEO DELL’ANNO

La diretta di Milan Inter, partita in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00, racconta della finale di Supercoppa Italiana tra le formazioni allenate da Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Si tratta del secondo derby della Madonnina in questa competizione con l’unico precedente nel 2011, tra l’altro la prima volta che due squadre della stessa città si sono date battaglia per la Supercoppa. Quella volta, a Pechino, il duo Boateng-Ibrahimovic ribaltò il vantaggio iniziale di Sneijder. Sono passati 11 anni e mezzo da quella sfida, tante cose sono cambiate ma il fascino del derby di Milano rimane unico.

Nell’inedita cornice del King Fahd Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, non si sfidano solamente le due squadre di Milano bensì la vincente dello scorso campionato vale a dire il Milan, in un intenso testa a testa proprio con l’Inter, e la formazione capace di vincere la Coppa Italia, i nerazzurri di Inzaghi, che in finale vinsero il derby d’Italia con la Juventus per 4-2 ai tempi supplementari: gol in apertura di Barella, pareggio di Alex Sandro, rimonta juventina targata Vlahovic, pari su rigore di Calhanoglu nei regolamentari e altro penalty, questa volta di Perisic, a sancire il definitivo sorpasso prima della doppietta dello steso croato.

MILAN INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Milan Inter, finale di Supercoppa Italiana, sarà disponibile in chiaro ed esclusiva su Canale 5, emittente televisiva della famiglia Mediaset che trasmetterà gratuitamente il derby di Milano numero 234 tra tutte le gare ufficiali, il secondo della storia della competizione.

La supercoppa Milan Inter sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, anche qui soluzione totalmente gratuita. Bisognerà solamente collegarsi al sito oppure scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone.

MILAN INTER PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Inter vedono i rossoneri confermare il proprio undici tipo al netto di qualche piccola modifica. I ragazzi di Pioli saranno affamati di riscatto dopo una settimana da incubo tra il pareggio subito in extremis con la Roma, la sconfitta di Coppa Italia col Torino e il pari di Lecce. Tornando alle formazioni, nel consueto 4-2-3-1 di Pioli ci sarà Tatarusanu in porta, in difesa il capitano e autore del 2-2 nel match del Via del Mare Calabria con Kalulu-Tomori coppia centrale e Theo Hernandez a sinistro. A centrocampo torna Tonali dopo la squalifica che prende il posto di Pobega e affiancherà Bennacer. Ballottaggio Saelemaekers-Messias sulla destra con le conferme di Brahim Diaz come trequartista e ovviamente Leao. In attacco ancora una volta Giroud, sempre più agli straordinari fisici per garantire la sua presenza.

Per l’Inter 3-5-2 di Inzaghi con Onana tra i pali, difesa a tre con Skriniar, l’ex Acerbi e Batasoni. Sugli esterni Darmian sembra partire avanti a Dumfries, rientro prezioso di Barella che con l’altro grande ex Calhangolu e l’armeno Mkhitaryan completano il trio di centrocampo. A destra confermatissimo Dimarco. In attacco niente Lukaku, il belga non recupera e quindi l’eroe contro l’Hellas Verona, Lautaro Martinez, sarà al fianco di Edin Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SULLA SUPERCOPPA MILAN INTER

Le quote della diretta Milan Inter, come spesso accadde in queste finale equilibrate, sono sostanzialmente molto equilibrate. Il leggero vantaggio in favore dell’Inter è dovuto al recente stato di forma delle due squadre. Da una parte l’Inter a 2.50 per Snai, reduce da due vittorie in campionato, una Coppa Italia ai supplementari e un pari in Serie A. Dall’altra un Milan reduce da sette giorni da incubo con due pareggi in Serie A e una sconfitta ai supplementari in Coppa Italia. Questo porta il Milan ad avere una quota di 2.85.

Il pareggio che garantirebbe altri trenta minuti più eventuali rigori è a 3.35. Entrambe le squadre a segno nei novanta minuti è dato a 1.60, pronostico molto probabile, rispetto ai 2.20 del No Gol. Qualche quota interessante su bet365: a 11 la vittoria ai rigori del Milan ai rigori, stessa quota anche per l’Inter che invece è favorita per la vittoria del trofeo: 1.80 contro 1.95 del Milan. Ultimo spazio relativo ai marcatori: sarà Giroud a 2.50 o Lautaro a quota 3 a segnare nei novanta minuti? Parola al campo!











