Diretta Milan Juventus/ Streaming video Rai: semifinale di andata in Coppa Italia

Milan Juventus, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, è la semifinale di andata della Coppa Italia 2019-2020: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 13 febbraio, e ormai sappiamo bene che solo questo turno della manifestazione viene disputato nell’arco di due partite (il ritorno è fissato per il 4 marzo, ovviamente a campi invertiti). Entrambe le squadre ci arrivano da sconfitte, e avendo perso le loro certezze: il Milan, che aveva rialzato la testa con tre vittorie consecutive, dopo il pareggio interno contro il Verona ha perso il derby in maniera più netta di quanto la prestazione lasci intendere, ma il peccato capitale è stato quello di chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0 e farsi rimontare nello spazio di due minuti della ripresa, andando poi a crollare sul piano fisico e lasciando tre punti che sarebbero stati utili per irrompere in zona Europa League e ripartire del tutto sul piano emotivo. Non sta meglio la Juventus, che nelle ultime due trasferte ha sempre perso in rimonta: prima a Napoli e poi, sabato, addirittura sul campo del Verona. Come conseguenza l’Inter ha operato l’aggancio in vetta mentre la Lazio è ad un solo punto: tempi duri per Maurizio Sarri quando sta per tornare anche la Champions League, ma intanto si gioca la diretta di Milan Juventus e allora noi possiamo valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori per giovedì sera, analizzando insieme le probabili formazioni della semifinale di andata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus sarà trasmessa su Rai Uno: dunque la semifinale di Coppa Italia, come consuetudine per questo torneo, sarà un appuntamento in chiaro per tutti e naturalmente sarà disponibile anche in alta definizione o accedendo al canale anche attraverso la televisione satellitare. Inoltre, tutti gli appassionati potranno seguire questa partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.raiplay.it sul quale selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Due squadre spuntate arrivano a Milan Juventus: nelle probabili formazioni segnaliamo che Stefano Pioli dovrebbe presentare una squadra molto simile a quella che ha approcciato il derby. Due possibili variazioni sul tema sono rappresentate da Musacchio, che potrebbe prendere il posto di Kjaer al centro della difesa (con Alessio Romagnoli) e Rafael Leao pronto a fare il finto esterno e affiancare Ibrahimovic. La sostituzione obbligata sarà quella dello squalificato Andrea Conti: giocherà Calabria, con Théo Hernandez confermato a sinistra. A centrocampo Pioli ha pochissime alternative: Calhanoglu avanza sulla trequarti, Bonaventura o Paquetà potrebbero invece giocare insieme a Kessie ma a rimanere favorito è sempre Bennacer, con Castillejo a destra. Anche la Juventus è senza troppe seconde linee: in porta dovrebbe andare Szczesny, davanti a lui Rugani in luogo di Bonucci o De Ligt e De Sciglio che prenderà il posto di uno tra Cuadrado e Alex Sandro, e dunque potrà giocare a destra o a sinistra. In mezzo Khedira sembra prossimo al rientro ma per il momento saranno ancora Bentancur e Pjanic i titolari, si rivede Matuidi a completare il reparto e Ramsey, in assenza di Douglas Costa, dovrebbe fare il trequartista nel modulo che torna a essere il 4-3-1-2, con Dybala favorito su Higuain per fare da partner a Cristiano Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha stabilito per Milan Juventus indicano nei bianconeri i favoriti, ma la situazione è comunque equilibrata: il segno 2 che identifica la vittoria degli ospiti vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,10 volte la puntata, siamo invece a 3,50 volte quanto messo sul piatto per il segno 1, sul quale dovrete scommettere in caso di successo dei rossoneri. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA