Diretta/ Milan Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: riecco Giroud-Leao! (Serie A, 30 settembre 2023)

DIRETTA MILAN LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Milan Lazio è una delle più storica di questo campionato di serie A. Ad affrontarsi la Lazio che si trova al 12º posto in classifica con soltanto sette punti totalizzati mentre l’altro il Milan al secondo posto con ben 15 punti. Sono sette i gol collezionati dalla formazione biancoceleste che nell’ultima giornata, vinta con il risultato di 2-0 contro il Torino, ho visto sbloccarsi Mattia Zaccagni. Primo goal per il giocatore della nazionale che in realtà aveva già trovato una marcatura contro il Napoli ma annullata per fuorigioco dopo il passaggio del francese Guendouzi. Lazio che ha migliorato anche l’aspetto difensivo mantenendo la porta inviolata nell’ultimo incontro.

Milan che si presenta la sfida dopo la vittoria contro il Cagliari in trasferta con il risultato di 1-3. Otto goal subiti e ben 13 quelli realizzati dalla formazione rossonera che schiererà in attacco dal primo minuto Rafa Leao e Olivier Giroud, autori rispettivamente di 3 e 4 reti in campionato. Milan all’assalto del primo posto e questa partita potrebbe già dare risposte importanti. Leggiamo le formazioni ufficiali di Milan Lazio, poi si gioca! MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All. Pioli. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Anderson. A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Pedro. All. Sarri. (Marco Genduso)

MILAN LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Lazio sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Milan Lazio è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

TESTA A TESTA

La diretta del match Milan Lazio pone di fronte due formazioni storiche di questo campionato. Analizziamo adesso gli ultimi 10 incontri tra queste due formazioni prima dall’inizio della partita. Il 60% delle volte è stato il Milan ad avere la meglio sulla Lazio che risponde con il 40%. Sfida tra Milan e Lazio che sembrerebbe essere allergica al risultato di pareggio, almeno in questi ultimi 10 scontri tra queste due società.

Nelle ultime 10 partite sono ben due risultati di 4-0, uno per parte. Lazio che ha avuto la meglio sul Milan il 24 gennaio 2023 grazie ai gol realizzati da Milinkovic Savic, Zaccagni, Felipe Anderson e Luis Alberto; rispondendo al successo del Milan dell’anno prima grazie alla doppietta firmata da Giroud, ed i gol di Leao e Kessiè. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate all’interno di un terreno di gioco è stato nel maggio di quest’anno con il gol realizzati da Bennacer e Theo Hernandez che hanno portato tre punti al Milan. (Marco Genduso)

SARRI PROVA A SVOLTARE

La diretta Milan Lazio, in programma sabato 30 settembre alle ore 18:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Aria di big match in Lombardia dove l’undici di Pioli, attualmente capolista insieme all’Inter, cerca continuità dopo le vittorie contro Hellas Verona e Cagliari. Impresa non scontata visto che i capitolini allenati da Maurizio Sarri, partiti un po’ a rilento, hanno cambiato marcia vincendo la sfida casalinga contro il Torino.

MILAN LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Milan Lazio, sfida in programma sabato 30 settembre allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Tra i padroni di casa fuori causa Kalulu, Bennacer e Krunic mentre tornerà dal primo minuto in avanti Giroud al posto di Okafor. Per gli ospiti, invece, mister Maurizio Sarri dovrà valutare le condizioni fisiche di Lazzari e Kamada. Nel tridente offensivo potrebbe trovare spazio Pedro per far rifiatare Felipe Anderson.

MILAN LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Milan Lazio danno per favorita la squadra di mister Pioli con il segno 1 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei bianco-celesti è dato a 3.65 mentre il pareggio si gioca a 4.75.











