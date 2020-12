Diretta/ Milan Lazio (Serie A) streaming video DAZN: occhio alle assenze

DIRETTA MILAN LAZIO: LA SQUADRA DI INZAGHI È USCITA DAL LETARGO…

Milan Lazio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida estremamente importante per la classifica e per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Milan è ancora imbattuto in campionato e guida la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter e 4 sulla Juventus. A Reggio Emilia contro il Sassuolo i rossoneri sono tornati alla vittoria e ora proveranno ad arrivare al Natale in vetta alla classifica, pur alle prese con assenze importanti: su tutte quella di Zlatan Ibrahimovic, poi a centrocampo mancheranno Bennacer e probabilmente Tonali, oltre a Kessié squalificato, e in difesa mancherà Kjaer. Problemi importanti anche per Simone Inzaghi, con Acerbi, Lucas Leiva e Correa che saranno fuori causa per infortunio, oltre ai lungodegenti Fares e Lulic. La vittoria di domenica sera contro il Napoli è stata fondamentale però per ritrovare fiducia per i biancazzurri, che per rilanciarsi dopo le ultime difficoltà in campionato dovrà però dare continuità al suo cammino e provare a fare risultato anche a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

