Diretta Milan Lazio/ Streaming video tv: quote, Pioli sfida Inzaghi (Serie A)

Milan Lazio, diretta da Calvarese, si gioca domenica 3 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono riusciti giovedì scorso a ottenere la prima vittoria della gestione Pioli, dopo il pari col Lecce e il ko contro la Roma. 1-0 alla Spal con una punizione di Suso, al primo gol stagionale, anche se la brillantezza nel gioco non è stata ancora trovata. La Lazio invece per la prima volta nella stagione è riuscita ad inanellare due vittorie consecutive, passando a Firenze e poi rifilando un secco 4-0 al Torino. In grande spolvero Ciro Immobile, già a quota 12 gol in campionato e autore di 3 reti tra Fiorentina e Toro, la squadra di Inzaghi ha agganciato il Napoli al quinto posto ma vede l’Atalanta terza lontana 3 punti e la Roma quarta ancora a una lunghezza. I 7 punti conquistati in tre partite dopo la sosta in Serie A hanno regalato fiducia, dopo un inizio di campionato discontinuo peri biancocelesti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Milan Lazio, domenica 3 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport Uno, per tutti gli abbonati Sky. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Milan Lazio, domenica 3 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan allenato da Stefano Pioli schiererà un 4-3-3: Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetá; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. La Lazio guidata in panchina da Simone Inzaghi risponderà con un 3-5-2 così schierato: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Lazio favorita sul Milan. Quota per l’affermazione interna fissata a 3.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.20, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.35. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA