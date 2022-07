Diretta Milan Lemine Almenno/ Streaming video tv: finalmente i campioni! (amichevole)

DIRETTA MILAN LEMINE ALMENNO: LA PRIMA DEI CAMPIONI!

Milan Lemine Almenno, in diretta da Milanello alle ore 17:00 di mercoledì 13 luglio, rappresenta la prima amichevole estiva dei rossoneri: dopo 11 anni il Diavolo affronta la preparazione al campionato di Serie A con lo scudetto sul petto, e dunque è chiaro che questo periodo sia ancora del tutto condizionato dall’incredibile (perché inatteso) tricolore vinto ai danni dell’Inter, cosa che ha portato entusiasmo e qualche incertezza in più circa il futuro. Non solo: pochi giorni fa finalmente è arrivata la conferma per Paolo Maldini e Frederick Massara il cui contratto era in scadenza, altro punto a favore.

Nell’amichevole di oggi il Milan affronta una squadra che partecipa al girone lombardo di Eccellenza: in vista di impegni più probanti, a fine luglio, Stefano Pioli inizierà a testare la sua squadra con una sgambata, poco più di un allenamento per verificare la condizione del gruppo e, ovviamente, valutare quei giocatori che potrebbero essere mandati in prestito o al contrario venire confermati nella rosa. Aspettando che la diretta di Milan Lemine Almenno prenda il via, proviamo ora a considerare quale possa essere lo schieramento dei rossoneri sul terreno di gioco di Milanello, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN LEMINE ALMENNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lemine Almenno dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da Milan Tv: per accedere a questo canale, interamente dedicato al mondo rossonero, dovrete essere abbonati specificamente a questa emittente che mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Milan Lemine Almenno. L’amichevole quindi potrà essere seguita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: in questo caso l’alternativa sarà sul canale YouTube della società rossonera, che dovrebbe mandare in onda le immagini del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LEMINE ALMENNO

Chiaramente è difficile stabilire quale possa essere il primo undici di Pioli: nella diretta Milan Lemine Almenno è tutto in divenire, il tecnico dei campioni d’Italia potrebbe optare per una formazione vicina il più possibile a quella titolare oppure mandare in campo eventualmente dei giocatori che, appunto, necessitino di una valutazione approfondita. In porta per esempio potremmo vedere Plizzari, tornato dal prestito; davanti a lui ci aspettiamo magari Gabbia a fare coppia con uno tra Kalulu e Tomori (grandi protagonisti nella vittoria dello scudetto), poi sulle corsie laterali Pioli potrebbe lanciare Calabria o Florenzi e Ballo-Touré sull’altro versante.

In mezzo al campo Tonali dovrebbe giocare, ma attenzione ai ritorni: quelli di Pobega (soprattutto) e Brescianini, il primo potrebbe rientrare davvero nella rosa del Milan e avere anche spazi importanti. Allo stesso modo sulla trequarti sarà valutato Adli, che avrà posizione centrale; ai suoi lati può sicuramente giocare lo stesso Brescianini, in alternativa Junior Messias (riscattato dal Crotone) e Saelemaekers o Rafael Leao; davanti, spicca Lazetic ma chiaramente la grande attesa è per Origi, nel secondo tempo potrebbe poi trovare spazio Tsadjout che era ad Ascoli nella passata stagione.











