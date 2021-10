Diretta/ Milan Napoli (Primavera) streaming video tv: svolta dopo i ko?

DIRETTA MILAN NAPOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Milan Napoli, in diretta venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Vismara, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Ripartono le due squadre dopo le sconfitte subite nell’ultimo turno in campionato prima della sosta. Il Milan è caduto sul campo dell’Atalanta, anche se il mercoledì successivo è riuscito a ottenere un buon punto nella UEFA Youth League con il pareggio con il punteggio di 1-1 ottenuto contro l’Atletico Madrid. Per la squadra allenata da Giunti sfide sempre ricche di gol e di emozioni, ma la difesa resta ancora un cruccio e va registrata in fretta.

Il Napoli invece è incappato prima dello stop in una inaspettata sconfitta in casa contro il Pescara, che aveva faticato molto nelle prime giornate di campionato. Lo scivolone contro gli abruzzesi è arrivato inoltre dopo la brillante vittoria contro la Juventus in trasferta e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Benevento. Il Napoli sembrava aver preso la strada giusta e i 3 gol incassati in casa contro il Pescara sono stati una doccia fredda alla stregua dei 6 gol subiti nell’altro impegno interno contro la Samp, con i partenopei finora più in difficoltà tra le mura amiche che in trasferta.

DIRETTA MILAN NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara di Milano. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Tolomello, Stanga, Coubis, Bozzolan; Bosisio, Capone, Di Gesù; Alesi, Traoré; Rossi. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Barba, Mané, Zanoli, Costanzo; Saco, Marranzino, Hysaj; Spavone, Ambrosino, D’Agostino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Vismara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



