Diretta Milan Napoli/ Streaming video tv: nessuna delle due può sbagliare (Serie A)

DIRETTA MILAN NAPOLI: BIG MATCH A SAN SIRO!

Milan Napoli, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua, si gioca alle ore 20:45 di domenica 14 marzo: si chiude a San Siro la 27^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e avremo una sfida straordinaria tra due squadre che oggi vivono contesti diversi. I rossoneri, che hanno avuto una grande reazione alla sconfitta nel derby, credono ancora nella possibilità di mettere le mani sullo scudetto e non hanno altro risultato che la vittoria per continuare a tallonare l’Inter sperando in qualche errore dei cugini, ma al netto di come andrà Stefano Pioli ha già vinto la sua personale sfida con gli scettici.

Eliminato anche dall’Europa League, al Napoli non resta che la corsa alle prime quattro posizioni: compito arduo con un Gennaro Gattuso, grande ex questa sera, che va verso l’addio ma intanto continua a lavorare alla grande come dimostrato anche dalla vittoria contro il Bologna. Vedremo allora cosa succederà al Meazza nella diretta di Milan Napoli, mentre aspettiamo che il big match cominci possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Ibrahimovic e Bennacer non ce la fanno per Milan Napoli, Calhanoglu e Mandzukic potrebbero recuperare in extremis ma in quella zona di campo Pioli dovrebbe comunque schierare Brahim Diaz e Rafael Leao, uno davanti all’altro con Krunic che però punta al posto sulla trequarti. Saelemaekers e Rebic, che ha recuperato, favoriti per giocare come esterni alti mentre a centrocampo sarà ancora Tonali a fare coppia con l’imprescindibile Kessie; Kjaer e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, zero sorprese anche per i terzini che saranno Calabria e Theo Hernandez. Nel 4-2-3-1 di Gattuso avremo Osimhen come prima punta, favorito su Mertens; ai lati ecco Politano e Lorenzo Insigne, ha recuperato Lozano ma inizialmente andrà in panchina come l’ex Bakayoko, perché gli verranno preferiti Demme e Fabian Ruiz che comporranno la cerniera di centrocampo, questa volta con Zielinski che fa un passo avanti agendo come trequartista. In difesa torna Koulibaly che giocherà con Manolas, sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui che sarà chiamato al tour de force visto l’ennesimo grave infortunio di Ghoulam, in porta Ospina favorito su Meret.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Milan Napoli, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 3,15 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte la vostra giocata.



