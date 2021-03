Video/ Napoli Bologna (3-1): gol e highlights, super Insigne al Maradona (Serie A)

VIDEO NAPOLI BOLOGNA (3-1): TRIS PARTENOPEO

Presentiamo il video di Napoli Bologna, partita giocata per la 26^ giornata di Serie A. Il Napoli vince e convince contro il Bologna trascinato da un Insigne in stato di grazia. Parte forte il Napoli con Fabian Ruiz che fa tutto bene ma, solo davanti a Skorupski, sbaglia cercando l’assist invece del facile tiro. All’8′ i partenopei passano comunque in vantaggio grazie a una grande iniziativa di Insigne che spiazza Skorupski piazzando il pallone all’angolino. Col passare dei minuti però il Bologna riesce a prendere le misure agli avversari e inizia a proiettarsi con efficacia in avanti: al 20′ grande occasione per Skov Olsen che scaglia una saetta dalla distanza, colpendo un clamoroso palo a portiere battuto. In questa azione problema per Ghoulam che, alle prese con un infortunio muscolare, viene sostituito da Hysaj, mentre al 25′ è ancora Insigne a scaldare i guantoni di Skorupski, bravo a deviare in angolo. Il Bologna continua a creare grandi pericoli per la porta degli azzurri e al 29′ è strepitoso il riflesso di Ospina su Palacio, arrivato a deviare di testa da posizione ravvicinata in area, praticamente a colpo sicuro.

VIDEO NAPOLI BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempodi Napoli Bologna inizia praticamente come era terminato il primo, con un gol annullato ai felsinei. Palacio soffia il pallone a Ospina ma commettendo fallo, non viene convalidato un altro gol per l’argentino. Al 20′ il Bologna inserisce Barrow al posto di Sansone, ma è ancora il Napoli a passare: raddoppia Osimhen che si sblocca con una grande fuga palla al piede, servito da Zielinski e vincendo il duello in velocità con Danilo, per poi scaricare di forza alle spalle di Skorupski. Al 23′ Osimhen manca una ghiottissima occasione per la doppietta personale, calciando a lato praticamente con tutto lo specchio della porta spalancato dopo un cioccolatino ricevuto da Insigne. Il Bologna approfitta dell’errore riaprendo il match al 28′ con Soriano, che sfrutta una sponda di Skov Olsen a sua volta innescato da Palacio, in un’azione partita da una bruttissima palla persa da Demme. Arriva però subito il 3-1 del Napoli grazie a uno strepitoso Lorenzo Insigne, che beffa un goffo De Silvestri e si invola verso la porta, piazzando chirurgicamente la palla alle spalle di Skorupski.

VIDEO NAPOLI BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Prosegue il silenzio stampa del Napoli e conseguentemente di Gennaro Gattuso, con il tecnico che non ha commentato una vittoria che tiene comunque in lizza i partenopei nella corsa Champions, sempre in attesa dell’importante recupero del match del girone d’andata contro la Juventus. Sinisa Mihajlovic non digerisce invece gli errori del Bologna nella partita: “Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol, abbiamo regalato tre gol. Abbiamo fatto meglio del Napoli, soprattutto negli ultimi due gol ci sono stati errori. Abbiamo creato tanto, abbiamo preso anche un palo. L’atteggiamento è stato giusto, ci sono stati errori individuali. Noi abbiamo sempre fatto prestazione, forse due gare su trenta. Non sempre abbiamo fatto risultato, spesso siamo stati superiori ad avversari anche superiore a noi, ma abbiamo giocato sempre bene. Noi giochiamo a calcio, si veda come gioca il Bologna. Abbiamo fatto meglio di loro sul piano del gioco, episodi non ci sono stati favorevoli. Ci hanno pure annullato due gol, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto per nostri demeriti. Per quanto riguarda Skov Olsen questa è stata la sua migliore gara da quando è qui al Bologna. Deve continuare così, è andato sempre via quando aveva la palla. Sono molto contento per lui, ha fatto davvero una grande partita“.