DIRETTA MILAN PARMA, OBIETTIVI DIVERSI PER QUESTE DUE SQUADRE

E’ la diretta Milan Parma il lunch match di domenica 26 gennaio 2025 delle ore 12:30. Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano i rossoneri tornano a giocare in campionato dopo aver sconfitto il Girona in Champions League durante la settimana ed hanno bisogno di riscattare la sconfitta patita nello scorso weekend in trasferta contro la Juventus. I lombardi, nello specifico, hanno la necessità di fare punti visto che attualmente occupano l’ottava posizione a quota trentuno, puntando quindi a scavalcare il Bologna e soprattutto la Fiorentina a trentatre punti e tornare così ad occupare una casella valida per le coppe europee.

Il Milan vuole quindi aggiustare il proprio destino in campionato esattamente come lo vorrebbe il Parma, che ha obiettivi diversi rispetto agli avversari della ventiduesima giornata. I ducali hanno ottenuto venti punti, come Empoli e Lecce tra le quali si posiziona, e si trovano quindi al sedicesimo posto, ad una sola lunghezza dall’Hellas Verona in zona retrocessione. Dopo il pareggio col Venezia, arrivato a seguito della sconfitta col Genoa, gli emiliani non si possono permettere ulteirori passi falsi per continuare ad essere certi della permanenza nel massimo campionato.

DIRETTA MILAN PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ imperativo essere abbonati a DAZN per poter seguire con i propri occhi la diretta Milan Parma nella sua interezza. In streaming si potrà vedere la sfida attraverso l’applicazione ufficiale oppure, se siete anche abbonati a Sky, sfruttare Sky Go se non potete sintonizzare il televisore sul canale Zona Dazn 214.

DIRETTA MILAN PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Milan Parma? Per i rossoneri di mister Conceiçao ci si aspetta un 4-2-3-1 con Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez, Musah, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao e Morata. Il tecnico Pecchia in questa trasferta dovrebbe invece scegliere di schierare i suoi ducali dall’inizio impiegando il modulo 4-2-3-1 con Suzuki, Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri, Keita, Sohm, Man, Hernani, Mihaila e Bonny.

DIRETTA MILAN PARMA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano abbastanza certi su chi sarà il vincitore della diretta Milan Parma a giudicare dalle quote fornite. Agenzie come ad esempio Snai indicano infatti i rossoneri come nettamente favoriti se si guarda all’1 pagato ad appena 1.27. Il pareggio appare un risultato improbabile con l’x fissato a 6.00 ed ancor meno possibile risulta invece il successo degli emiliani, con il 2 quotato pensate addirittura a 8.75.