Diretta/ Milan Primavera Psg (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Youth League, 7 novembre 2023)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA PSG (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Milan Primavera Psg, che fra pochissimo inizierà per la quarta giornata della Youth League? Dobbiamo osservare subito che le statistiche nel girone F dei rossoneri e dei francesi sono molti simili. Sia il Milan Primavera sia i loro pari età del PSG sono infatti a quota 6 punti dopo le prime tre giornate, ovviamente terminate con due vittorie e una sconfitta sia per i transalpini sia per i Diavoletti.

C’è qualche differenza solo in termini di gol segnati e subiti: il Milan Primavera spicca in attacco con ben sei reti segnate a fronte delle due al passivo per un bel +4 nella differenza reti, mentre il Paris Saint Germain ha visto solo 1-0, dunque ha due gol segnati e uno al passivo e quindi ha una differenza reti che è pari a +1. I numeri sono questi e ci inquadrano la sfida tran Milan più “divertente” e un PSG che invece a livello Primavera bada moltissimo alla concretezza più che allo spettacolo: parola al campo, finalmente la diretta di Milan Primavera Psg comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN PSG PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan PSG Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Milan PSG Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

MILAN PRIMAVERA PSG: SFIDA DECISIVA!

Milan PSG Primavera, diretta dall’arbitro montenegrino Milos Savovic presso il campo del Centro Sportivo Vismara a Milano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata della Uefa Youth League 2023-2024. Siamo nel girone F della massima competizione giovanile continentale per club e la diretta di Milan PSG si annuncia decisamente intrigante, dal momento che si affrontano due squadre appaiate a quota 6 punti, nel terzetto di testa che comprende anche il Borussia Dortmund in un girone che invece poi vede a 0 il Newcastle.

Inglesi di fatto già fuori dai giochi, per il resto tutto è possibile: il Milan Primavera aveva cominciato benissimo con il largo successo contro il Newcastle e il colpaccio sul campo del Borussia Dortmund, poi però è arrivata la sconfitta per 1-0 sul campo evidentemente del Paris Saint Germain, che in questo modo ha agganciato i rossoneri dopo che in precedenza aveva perso contro il Dortmund e vinto invece a Newcastle. Oggi sarebbe di fondamentale importanza sfruttare il fattore campo per tornare davanti, altrimenti tutto si farebbe ben più complicato: quali verdetti ci consegnerà la diretta di Milan PSG Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PSG PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Milan PSG Primavera. Nel modulo 4-3-3 di mister Ignazio Abate possiamo ipotizzare i seguenti undici titolari: Bartoccioni in porta; Bakoune, Simic, Nsiala e Jimenez nella difesa a quattro davanti a lui; a centrocampo ecco il terzetto composto da Stalmach, Eletu e Zeroli; infine il tridente d’attacco del Milan Primavera potrebbe vedere titolari oggi pomeriggio Cuenca e Sala ai fianchi di Sia.

La replica dei pari età del PSG potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-1-4-1 per mister Zoumana Camara, con questi possibili calciatori titolari dal primo minuto: il portiere Mouquet protetto dai quattro difensori Zague, Adonis, Kissanga ed El Hanrach; ecco poi Diaby nel ruolo di regista basso davanti alla difesa, mentre qualche metro più avanti agiranno Michut, Mayulu, Mbappé e Bensoula ed infine il centravanti di riferimento per i parigini dovrebbe essere Sangare.

