Diretta/ Dortmund Milan Primavera streaming video tv. Abate vuole conferme (Youth League, 4 ottobre 2023)

Dortmund Milan Primavera in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso il Fußballpark BVB Hohenbuschei di Dortmund sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Fiorentina, che il coach Ignazio Abate ha elogiato come una performance “di grande personalità”, la squadra Primavera del Milan si prepara per il secondo incontro della stagione nella UEFA Youth League. In questa occasione, come accade per la squadra senior, dovrà affrontare il Borussia Dortmund.

Nella prima partita del girone, i giovani rossoneri hanno letteralmente dominato il campo, sconfiggendo agevolmente il Newcastle con un convincente 4-0, e in questa sfida si è particolarmente messo in luce Camarda, autore di una brillante doppietta. Adesso, la sfida in terra tedesca assume un’importanza fondamentale per la lotta al primo posto nel girone, visto che anche il Borussia Dortmund ha iniziato la sua campagna con una vittoria, sconfiggendo il PSG per 1-0 in trasferta.

DIRETTA DORTMUND MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Milan Primavera non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, stando alle ultime indicazioni che sono arrivate: nel nostro Paese è Sky Sport a occuparsi della Youth League ma non tutte le partite delle nostre squadre sono mandate in onda. Tuttavia, l’appuntamento per tifosi e appassionati sarà garantito dalla federazione europea: sul sito uefa.com infatti potrete assistere liberamente a questa sfida di Youth League in diretta streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Dortmund Milan Primavera, match che andrà in scena al Fußballpark BVB Hohenbuschei di Dortmund. Per il Borussia Dortmund, Mike Tullberg schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lisewski; Mane, Garcia-Posadas, Blank, Korzynietz; Bamba, Lubach, Campbell; Brunner, Watjen; Rijkhoff. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala Makengo, Magni; Malaspina, Eletu; Scoti, Zeroli, Bonomi; Sia.

DORTMUND MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Dortmund Milan Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Youth League. La vittoria del Dortmund con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l'eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











