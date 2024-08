DIRETTA MILAN REAL MADRID: CI SIAMO, OCCHI SU CHUKWUEZE

La diretta della sfida tra Milan e Real Madrid, sta per iniziare. Squadre in campo puntuali alle ore 2:30 dell’1 agosto 2024. I rossoneri di Fonseca attendono gli ultimi arrivi del calciomercato per poter puntellare una formazione alla ricerca di risposte dopo la stagione non esaltante della passata annata. Tra i giocatori da attenzionare c’è sicuramente il nigeriano Chukwueze.

L’esterno ex Villarreal, ho realizzato due assist nella sfida contro il Manchester City, confermando quello che è il suo ottimo periodo di forma in vista del prossimo campionato. Nella passata stagione l’esterno nigeriano non è riuscito a brillare, trovando solamente un gol e tre assist in 24 partite. Le risposte dal ritiro evidenziano un Chukwueze in grande forma, che sia la sorpresa del prossimo campionato?

DIRETTA MILAN REAL MADRID: DOVE VEDERLA, DIRETTA TV E STREAMING

Amichevole di lusso per il Milan che affronterà in questa giornata il temibile Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Per tutti gli amanti del calcio e soprattutto i tifosi milanisti, una buona notizia: la diretta Milan Real Madrid sarà trasmessa su DAZN e Sportitalia (canale 60) a partire dalle ore 2:30 dell’1 agosto 2024. La gara sarà in diretta dal Soldier Field di Chicago, per questa amichevole di lusso per la squadra di Fonseca.

MILAN REAL MADRID: PROSSIMI IMPEGNI

La diretta Milan Real Madrid vedrà le due formazioni scendere in campo prima dei rispettivi impegni in campionato. Il Milan inizierà in campionato contro il Torino per poi continuare contro Parma e Lazio prima della sosta che li vedrà rientrare contro il Venezia di Di Francesco. Prima della Serie A, però, Barcellona e Monza nel cammino di Fonseca.

Il Real Madrid, invece, sarà impegnato nella Supercoppa Europea contro un’altra formazione lombarda: l’Atalanta di Gasperini. La sfida è datata 14 agosto ma prima di quell’impegno ci saranno tre amichevoli di lusso contro Milan, Barcellona e Chelsea. In campionato, invece, l’esordio è contro il Maiorca, Valladolid e Las Palmas.

MILAN REAL MADRID: TEST ROSSONERI

La sfida di oggi permetterà il Milan di Fonseca di scendere in campo per la quarta volta nel proprio pre-campionato. Dal punto di vista cronologico la prima gara li ha visti soccombere contro la Roma, con il pesante risultato di 5-2 (in rete Theo Hernandez e Okafor).

La seconda sfida ha visto il Milan accontentarsi di un pareggio contro gli austriaci del Rapid, con il risultato di 1-1. Ma non è stata l’ultima gara del Milan. La sfida successiva giocata, combacia con la vittoria di lusso contro il Manchester City. Vittoria sotto il nome di Lorenzo Colombo, attaccante passato adesso all’Empoli che con una pregevole doppietta ha piegato gli inglesi con Ederson tra i pali.

MILAN REAL MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

In attesa di scoprire le formazioni ufficiali dimostriamo quelle che sono le probabili della sfida. Il Milan di Fonseca dovrebbe presentare importa il giovane Torriani, vista l’assenza di Sportiello per un taglio in settimana. La linea quattro difensivo vedrà da destra verso sinistra Calabria, Tomori, Gabbia e Terracciano. Una partita importante per il giovane ex Verona, che avrà la possibilità di stupire il tecnico portoghese. A centrocampo la mediana vero formato dalla diga Pobega-Bennacer, con Adli dalla panchina così come Musah.

Tridente di mezze punte con Chukwueze, Loftus Cheek e Saelemaekers alle spalle di Nasti, vista la cessione in prestito di Colombo nelle scorse ore. Il Real Madrid si schiera invece con Courtois tra i pali. Rudiger e Vallejo al centro con Vazquez e Garcia sulle fasce. Il centrocampo avrà la tecnica di Modric, Ceballos e Palacios. Tridente di attacco scelto da mister Ancelotti che parte dall’ex di turno Brahim Diaz insieme a Rodriguez e Paz.