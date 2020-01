Diretta Milan Sampdoria/ Streaming video tv: Pioli deve vincere (Serie A)

Milan Sampdoria, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, avere un 2020 che deve essere l’anno del riscatto sia per i rossoneri sia per i blucerchiati. L’appuntamento sarà per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, per un’Epifania ricca di calcio grazie alla diciottesima giornata di Serie A. Milan Sampdoria mette di fronte Stefano Pioli con 21 punti e Claudio Ranieri che ne ha appena 15, ma fatte le debite proporzioni possiamo dire che la prima parte del campionato è stata pessima sia per il Milan sia per la Sampdoria. Prima di Natale il tracollo dei rossoneri è stato fragoroso a causa del 5-0 incassato dal Milan sul campo dell’Atalanta, simbolo perfetto della differenza tra una società e una squadra nelle quali tutto funziona e una dove invece c’è davvero tanto da sistemare. La Sampdoria invece aveva perso 1-2 contro la Juventus: sconfitta che di per sé ci sta, ma adesso i blucerchiati hanno bisogno di tornare a fare punti per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Milan Sampdoria sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky, in particolare sintonizzandosi su Sky Sport 253 come punto di riferimento. Di conseguenza anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare.

I PRECEENTI DI MILAN SAMPDORIA

Gli ultimi 10 precedenti di Milan Sampdoria ci parlano di 7 vittorie rossonere e 3 blucerchiate: tra i successi del Milan ce ne sono anche due in Coppa Italia, sempre a Marassi e sempre agli ottavi di finale. Per trovare l’ultimo pareggio tra queste due squadre dobbiamo tornare addirittura all’aprile 2015, eravamo a San Siro e al gol di Roberto Soriano aveva risposto Nigel De Jong. Il Milan ha battuto la Sampdoria in casa nell’ottobre 2018, con un 3-2 maturato in rimonta: Riccardo Saponara e Fabio Quagliarella avevano risposto a Patrick Cutrone, ancora nel primo tempo era arrivato il pareggio di Gonzalo Higuain e poi, nella ripresa, il gol decisivo di Suso. L’ultimo colpo esterno della Sampdoria non è troppo lontano nel tempo: febbraio 2017, rete decisiva di Luis Muriel. I blucerchiati avevano vinto anche la partita del campionato seguente – a Marassi – e hanno ottenuto il successo anche nell’ultima sfida giocata in assoluto (lo scorso marzo) ma anche in quel caso eravamo al Ferraris, i rossoneri hanno invece vinto quattro delle ultime sei gare che sono state disputate al Meazza. (agg. di Claudio Franceschini)

PIOLI CONTRO RANIERI

Avvicinandoci alla diretta tra Milan e Sampdoria certo è arrivato il momento anche di mettere sotto i riflettori i due allenatori, protagonisti nella 19^ giornata di Serie A. Padrone di casa a San Siro sarà Stefano Pioli, alla sua appena undicesima panchina con i rossoneri: arrivato nel ottobre dopo la parentesi Giampaolo, l’allenatore nativo di Parma ha dato un buon impulso allo spogliatoio del diavolo, ma certo ancora molto vi è da fare per risollevare le sorti del club milanista. Di contro oggi poi ci sarà Claudio Ranieri, pure chiamato a risollevare le sorti di un club in forte crisi come quello ligure, che torna in campo vantando appena la 17^ posizione in classifica. Ricordiamo che il romano è solo alla sua 12^ panchina con blucerchiati e al momento la sua media punti a match è di appena 1,09. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Eccoci ora a parlare delle probabili formazioni per Milan Sampdoria. In attesa di avere pienamente a disposizione Zlatan Ibrahimovic, mister Stefano pioli dovrebbe affidarsi a Suso, Piatek (in ballottaggio con Rafael Leao) e Calhanoglu come tridente offensivo del suo 4-3-3. A centrocampo la soluzione più probabile dovrebbe vedere titolari Kessie (in ballottaggio però con Krunic e il rientrante Paquetà), Bennacer e Bonaventura mentre in difesa il rientro della squalifica si aggiunge a Conti, Musacchio e Romagnoli davanti al portiere Donnarumma. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, ecco che l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri dovrebbe puntare sul modulo 4-3-1-2. Nonostante qualche ballottaggio ancora aperto, la formazione titolare più probabile potrebbe essere la seguente: Audero in porta; difesa a quattro formata da Depaoli a destra, Colley e Murillo centrali, Murru terzino sinistro; a centrocampo Linetty, Ekdal e Jankto; qualche metro più avanti il trequartista Ramirez in appoggio ai due attaccanti Gabbiadini e Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine insieme anche le quote per il pronostico su Milan Sampdoria. I rossoneri possono essere ottimisti, sulla carta: il segno 1 infatti è quotato a 1,57 per l’agenzia Snai e parte certamente favorito rispetto alle altre due possibilità. Per il segno X infatti si sale a 4,00, mentre il segno 2 varrebbe 6,00 volte la posta in palio.



