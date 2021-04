Diretta/ Milan Sassuolo (Serie A) streaming video e tv. Tra Superlega e Champions

DIRETTA MILAN SASSUOLO: PIOLI SI GUARDA LE SPALLE!

Milan Sassuolo, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Rossoneri in ballo tra Superlega e Champions, è proprio il caso di dirlo visti gli sviluppi degli ultimi giorni. Questa sfida contro il Sassuolo potrebbe essere vitale per confermarsi tra i primi 4 posti in vista della prossima stagione. Ma il ritorno del Milan in Champions dopo 8 anni potrebbe sostituirsi la Superlega, con gli ultimi sviluppi che hanno fatto arrabbiare anche il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, che ha criticato fortemente l’iniziativa affermando di non voler considerare i club coinvolti, se fosse per lui.

Il Sassuolo dopo l’ultima convincente vittoria della Fiorentina, festeggiando anche i 100 gol di Domenico Berardi in neroverde, continua a puntare all’ottavo posto, anche se la Roma al momento settima e la possibilità di partecipare alla Conference League sembra fuori portata. Ma la formazione emiliana sembra potersi ancora togliere molte soddisfazioni da qui alla fine del campionato.

DIRETTA MILAN SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Sassuolo allo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Milan Sassuolo, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4.25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



