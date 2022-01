Diretta/ Milan Spezia streaming video tv: rossoneri per il sorpasso (Serie A)

DIRETTA MILAN SPEZIA: SORPASSO SULL’INTER?

Milan Spezia, in diretta lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Occasione per il sorpasso in vetta per il Milan che, pur con una partita disputata in più, battendo i liguri potrebbe trovarsi davanti all’Inter dopo il pari dei nerazzurri a Bergamo. Anche in Coppa Italia gli uomini di Pioli hanno superato il loro ostacolo, accedendo ai quarti di finale battendo il Genoa ai tempi supplementari.

Lo Spezia arriva all’appuntamento dopo l’importante vittoria ottenuta proprio contro i Grifoni: il Cagliari terzultimo è risalito a -3 dopo gli ultimi successi ma è stato importante per i bianconeri vincere uno scontro diretto nonché un derby ligure così sentito. All’andata il Milan ha espugnato lo stadio Picco con il punteggio di 1-2, vincendo 3-0 il precedente a San Siro del 4 ottobre 2020, l’unico disputato in Serie A tra le due squadre.

DIRETTA MILAN SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Milan Spezia di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Milan Spezia, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.



