DIRETTA MILAN TORINO, PRIMA DI VANOLI IN GRANATA

Rieccoci, la diretta Milan Torino riabbraccia due squadre storiche del nostro calcio, l’una contro l’altra in questo primo turno di campionato di Serie A. La gara si disputerà a San Siro questo sabato 17 agosto 2024 alle ore 20:45.

I rossoneri hanno avuto un’estate molto positiva: dopo l’1-1 con il Rapid Vienna, il Milan ha battuto il Manchester City 3-2, il Real Madrid 1-0, il Barcellona ai rigori dopo il 2-2 nei regolamentari e infine il Monza nel Trofeo Silvio Berlusconi per 3-1.

D’altro canto anche il Torino ha disputato un pre-campionato positivo. Anche se il livello delle avversarie è stato minore, i granata hanno perso solo con la Cremonese. Per il resto un pareggio prestigioso con il Lione (0-0) e i successi contro Real Vicenda, Virtù Verona e Metz.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILAN TORINO IN TV E STREAMING

C’è una doppia possibilità per vedere la diretta Milan Torino, visibile sia su DAZN che su Sky attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio.

Per quanto concerne invece la diretta streaming Milan Torino si può assistere all’evento sia con l’applicazione di Dazn che con quella di Sky, chiamata Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

È tempo di probabili formazioni della diretta Milan Torino per la prima giornata di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Maignan in porta, quartetto arretrato con Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. Reijnders e Loftus-Cheek comporranno la mediana con Chukwueze, Pulisic e Leao sulla trequarti con Morata.

Assetto tattico differente per i granata con il 3-5-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, difeso qualche metro più avanti da Vojvoda, Coco e Masina. Agiranno da esterni sia Bellanova che Lazaro con Linetty, Ricci e Ilic nella zona nevralgica del campo. In avanti Zapata-Adams.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN TORINO

Se siete invece intenzioni a capirne di più sulle quote per le scommesse della diretta Milan Torino, ecco tutte i principali dettagli: i rossoneri sono dati a 1.67, da favoriti mentre i granata quotati 5.50 con il pareggio offerto a 3.75 volte l’importo puntato.

Molto equilibrata le quote relative a Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.98 e 1.92. C’è anche molto equilibrio per Gol e No Gol, entrambe a 1.91.