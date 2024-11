DIRETTA MILAN U23 SESTRI LEVANTE: TUTTO PER LA SALVEZZA

Continua la domenica del Girone B di Serie C e lo fa con la diretta Milan U23 Sestri Levante in campo alle 15,00 per questa sfida salvezza. Le due squadre si trovano in fondo alla classifica e cercano punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione.

Il Milan U23 torna ancora in campo per provare a superare le sabbie mobili della zona playout che rimane molto vicina per via di un brutto inizio. Arriva da una brutta sconfitta in casa per 0 a 3, invece il Sestri Levante che è fermo sulla penultima posizione e cerca una svolta.

DIRETTA MILAN U23 SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Milan U23 Sestri Levante potrete utilizzare Sky o le piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Per seguire questo match potrete utilizzare la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori con aggiornamenti costanti.

MILAN U23 SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere le probabili formazioni della partita analizzando le possibili scelte dei due allenatori. Sarà un 4-3-3 per il Milan Futuro di Bonera che si affiderà ancora al tridente formato da Sandri, Longo e Traoré. Malaspina sarà il mediano con Zeroli e Jimenez confermati come mezz’ali con Ballo-Touré e Magni come terzini.

Giocherà con la difesa a tre, invece, il Sestri Levante di Scotto con Primasso, Valentini e Pittino a formare il trio davanti alla porta di Anacoura. Durmush e Furno saranno i due esterni con Parravicini e Clemenza che agiranno nell’attacco a due chiamato a grande cinismo.

MILAN U23 SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote in vista della diretta Milan U23 Sestri Levante utilizzando le proposte di PokerStars. I padroni di casa partono favoriti e l’1 è quotato a 1,61 contro il 2 per gli ospiti che arriva a 4,50 e il pareggio X a 3,50.