Allo Stadio Giuseppe Sivori il Rimini vince nettamente in trasferta per 3 a 0 contro il Sestri Levante come vedremo nelle immagini del video Sestri Levante Rimini con i gol e gli highlights. Nel primo tempo la strada sembra mettersi subito in salita per i rossoblu dato che i biancorossi riescono infatti a spezzare immediatamente l’equilibrio di partenza trovando il gol del vantaggio già al 5′ per merito di Falbo, bravo ad insaccare la sfera dalla battuta del calcio d’angolo.

Passano i minuti e gli emiliani sostituiscono Cernigoi con Parigi a causa di un infortunio al 14′ ma riescono comunque a raddoppiare al 16′ grazie alla rete siglata da Piccoli, bravo a sfruttare l’assist offertogli da Chiarella. Proprio il subentato Parigi non capitalizza al 32′ e sul fronte opposto neanche Furno inquadra il bersaglio prima che i liguri sostituiscano Brunet con Raggio Garibaldi per colpa di un infortunio al 43′.

Nel secondo tempo anche il Rimini deve a sua volta rimpiazzare Chiarella con Cioffi a causa di un infortunio al 53′ e l’Unione non concretizza al 54′ quando Colombi para il tiro deviato di Clemenza. Nel finale i Corsari non hanno maggior fortuna nemmeno con gli spunti del solito Clemenza al 60′ e di Valentini al 61′ subendo anzi il tris biancorosso al 67′ ad opera di Parigi, su assist di Cioffi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianmarco Vailati, proveniente dalla sezione di Crema, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Piccoli al 23′, Megelaitis al 25′, Colombi al 44′ e Cioffi al 58′ soltanto tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questa quindicesima giornata di campionato permettono al Rimini di toccare quota 21 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Sestri Levante rimane bloccato a 11 punti.

