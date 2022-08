DIRETTA/ Milan Udinese video streaming tv: l’anno scorso ci fu un pareggio

DIRETTA MILAN UDINESE: IL TESTA A TESTA STORICO

Soffermiamoci ora sui precedenti della diretta di Milan Udinese. Allo Stadio San Siro di Milano il match si è disputato fino a oggi in 47 occasioni in Serie A col bilancio nettamente in favore dei rossoneri in grado di vincere 40 volte. Sono 35 i pareggi mentre 17 i successi dei friulani. I meneghini hanno segnato 102 gol mentre i friulani 51 esattamente la metà. La partita col maggior numero di gol è un 4-4 della stagione 2010/11 in cui furono protagonisti Antonio Di Natale e Alexandre Pato entrambi autori di una doppietta. Gli altri gol furono messi a segno da Sanchez, Ibrahimovic e Denis con un autogol di Benatia.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono fermate sull’1-1 con i gol di Leao e Udogie. Il Milan non vince in casa contro questo avversario da un 3-2 del gennaio 2020. La gara fu aperta al sesto minuto grazie a una giocata di Stryger Larson con pareggio pronti via nella ripresa di Rebic. La ribaltava Hernandez con pari nel finale di Lasagna. la rete decisiva la siglò Rebic al 93esimo. I bianconeri non vincono a San Siro dal settembre 2016 con gol di Perica nel finale. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

DIRETTA MILAN UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Milan Udinese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PRIMA FACILE PER I CAMPIONI IN CARICA!

Milan Udinese, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Tornano in campo i campioni d’Italia: il Milan riparte dopo lo Scudetto conquistato nel testa a testa mozzafiato con l’Inter della scorsa stagione, con i rossoneri di nuovo sul tetto d’Italia dopo 11 anni di attesa. Un ciclo ora da consolidare con Pioli che ha mantenuto l’ossatura della squadra dello scorso anno, aggiungendo il talento del belga De Ketelaere.

Per l’Udinese sarà l’ennesimo anno zero dopo la salvezza tranquilla della scorsa stagione, consolidata soprattutto dopo il cambio della guardia tra Gotti e Cioffi in panchina. I friulani ora sono guidati da Andrea Sottil, all’esordio in Serie A e reduce da un’ottima stagione alla guida dell’Ascoli. Nella scorsa stagione le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella sfida disputata a San Siro, il 19 gennaio 2020 il Milan ha vinto 3-2 l’ultimo precedente interno contro i friulani che non vincono in casa dei rossoneri dallo 0-1 dell’11 settembre 2016 firmato da un gol di Perica.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Milan Udinese, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becão, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











