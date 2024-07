DIRETTA UDINESE ND BILJE/ Video streaming tv: ecco il calendario dei friulani! (amichevole, 13 luglio 2024)

DIRETTA UDINESE ND BILJE: IL CALENDARIO FRIULANO

Mentre aspettiamo la diretta di Udinese ND Bilje, possiamo volgere lo sguardo al prossimo futuro per scoprire come inizierà il cammino dei bianconeri friulani nel prossimo campionato di Serie A 2024-2025. La prima giornata vedrà l’Udinese giocare sul campo del Bologna, una trasferta davvero impegnativa che sarà in programma per le ore 18.30 di domenica 18 agosto, il momento già segnato in agenda da tutti i tifosi bianconeri, anche perché sarà sul campo di una squadra che giocherà in Champions League nella stagione che sta iniziando.

La seconda giornata sancirà invece il debutto casalingo dell’Udinese, che esordirà davanti al pubblico amico dello stadio Friuli alle ore 18.30 di sabato 24 agosto contro la Lazio, un altro big-match quindi. Infine, ci sarà anche la terza giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali e stavolta potrebbe essere una partita già in ottica salvezza, perché alle ore 20.45 di domenica 1° settembre il calendario offrirà all’Udinese un altro match casalingo, ma l’avversario del terzo turno sarà il Como per i bianconeri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE ND BILJE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

In attesa di eventuali aggiornamenti dell’ultimo momento, per ora non possiamo segnalarvi una diretta tv di Udinese ND Bilje e nemmeno una diretta streaming video per l’amichevole dei bianconeri a Gorizia. Certamente informazioni circa il match arriveranno dal sito Internet e dai profili social ufficiali dell’Udinese, mentre per chi vorrà recarsi allo stadio il costo del biglietto sarà di 5 euro, ma gratis per gli under 16.

TEST SLOVENO PER LA PRIMA AMICHEVOLE

La prima amichevole stagionale è sempre un momento affascinante, oggi sabato 13 luglio 2024 con fischio d’inizio alle ore 19.00 ci attenderà la diretta di Udinese ND Bilje, che sarà appunto la prima uscita stagionale dei bianconeri friulani, presso lo stadio Enzo Bearzot di Gorizia (con cambio di programma rispetto a quanto previsto inizialmente). L’attesa è ancora più alta quando la società sceglie un nuovo allenatore, a maggior ragione quando questi è un volto davvero poco noto come il tedesco Kosta Runjaić, che da qualche anno lavorava in Polonia ed è stato scelto dall’Udinese per affrontare il nuovo campionato di Serie A 2024-2025.

La diretta di Udinese ND Bilje ci darà quindi una prima impressione circa le idee di calcio del nuovo allenatore friulano, l’amichevole non sarà difficilissima ma comunque di discreto livello, dal momento che l’ND Bilje è una formazione della seconda serie slovena. L’Udinese deve fare meglio dello scorso campionato, quando ottenne a fatica la salvezza solo nell’ultima giornata di Serie A. Sarà una buona idea avere fatto una scelta così “esotica”? Non potremo di certo rispondere già oggi, ma senza dubbio qualche impressione cominceremo ad averla grazie alla diretta di Udinese ND Bilje…

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ND BILJE

In base a tutto quanto abbiamo detto finora, le probabili formazioni per la diretta di Udinese ND Bilje saranno certamente molto interessanti, perché ci potranno dare le prime indicazioni circa le scelte del nuovo mister Kosta Runjaić, pur con tutte le cautele che ovviamente è sacrosanto rispettare al 13 luglio, con oltre un mese anche solo alla prima giornata del prossimo campionato.

Ad esempio, bisognerà sicuramente tenere conto del fatto che tre giocatori molto importanti per l’Udinese come Bijol, Lovric e Samardzic non sono ancora nemmeno arrivati in ritiro dopo gli impegni estivi con le rispettive Nazionali. Sarà comunque molto significativo scoprire ad esempio le scelte di Runjaić in attacco, dove sono già presenti tutti i giocatori che avevano formato il reparto offensivo bianconero nella scorsa stagione, da Lucca a Davis, da Success a Thauvin. Chi sarà titolare nella diretta di Udinese ND Bilje?

