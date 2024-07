DIRETTA UDINESE NK ISTRIA/ Video streaming tv: alla scoperta di Kosta Runjaic (oggi 17 luglio 2024)

DIRETTA UDINESE NK ISTRIA: IL PROTAGONISTA

Sicuramente il protagonista nella diretta di Udinese NK Istria è Kosta Runjaic, il nuovo allenatore della squadra friulana: un nome assolutamente a sorpresa per sostituire Fabio Cannavaro che, nonostante la salvezza ottenuta da subentrato, non è stato confermato. I Pozzo sono andati a pescare in Polonia: Runjaic è un personaggio che a dire il vero non ha ancora allenato in grandi piazze o ottenuto straordinari risultati. Possiamo citare un doppio quarto posto con il Kaiserslautern nella Zweite Bundesliga prima dell’esonero, poi comunque bene con il Pogon Stettino portato per due volte alla piazza d’onore nel campionato polacco.

Chiamato dal Legia Varsavia, ha vinto Coppa e Supercoppa ma lo scorso aprile è stato esonerato; dunque Runjaic, che nella sua carriera iniziata molto presto ha anche una promozione con il Darmstadt (arrivando in terza divisione) deve ancora dimostrare di poter essere una vera guida per l’Udinese, che nelle ultime stagioni ha penato parecchio per ottenere la salvezza e proseguire una striscia che come partecipazioni in Serie A prosegue dalla metà degli anni Novanta. Intanto di lui possiamo anche dire che è nato a Vienna ma è tedesco di origine croate; almeno così viene definito, personalmente Runjaic si è sempre detto di origini jugoslave con vari parenti nella zona balcanica. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI UDINESE NK ISTRIA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Udinese NK Istria, possiamo dire che al momento non sono state fornite indicazioni precise circa una messa in onda: va segnalato che lo scorso anno le amichevoli della squadra friulana erano garantite da Tv 12, al canale 12 del digitale terrestre, ma soprattutto era fornita la diretta streaming video di Udinese NK Istria sul sito www.udinesetv.it e sulla relativa pagina Facebook (Udinese Tv), dunque il consiglio è di rimanere sintonizzati qui per scoprire se effettivamente arriveranno le immagini anche dal test di oggi.

UDINESE NK ISTRIA: ALTRO TEST PER I FRIULANI

Con la diretta di Udinese NK Istria i friulani disputano la loro seconda amichevole estiva: siamo sempre a Codroipo e si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 19 luglio, dopo questo test la squadra viaggerà alla volta della Carinzia per il suo ritiro e dunque per proseguire la preparazione in vista dell’ormai imminente campionato. Un’Udinese che nella sua prima uscita ha rifilato 5 gol al Bilje; soddisfatto Kosta Runjaic che ha parlato di condizioni non perfette per affrontare la partita ma ha visto i suoi ragazzi già in palla.

La verità è che sull’Udinese ci sono parecchie attese, un po’ per la miracolosa salvezza ottenuta lo scorso maggio e un po’ ovviamente per il profilo del nuovo allenatore, sostanzialmente una grande scommessa da parte dei Pozzo ma un azzardo che potrebbe anche pagare dividendi. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Udinese NK Istria prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso le scelte potenziali di Runjaic leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa seconda amichevole dei friulani.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NK ISTRIA

Ovviamente parlare di formazioni a poche ore da un’amichevole estiva è sempre difficile, ma ci proviamo: nella diretta Udinese NK Istria Runjaic punterà ancora sul 3-4-2-1, ormai modulo con cui i friulani sono abituati a giocare. Maduka Okoye potrebbe essere confermato in porta, con una linea difensiva che potrebbe essere formata da Lautaro Giannetti, Palma e Guessand; sulle due corsie possono invece andare a correre Ehizibue a destra e Kamara a sinistra, qui ovviamente come in tutti gli altri reparti ci saranno staffette tra primo e secondo tempo con la formazione che sarà destinata a cambiare integralmente.

Stuzzica comunque vedere in mezzo al campo Payero che potrebbe fare coppia iniziale con Benkovic, poi il grande atteso è certamente Thauvin che l’anno scorso è stato piuttosto determinante nella salvezza, con lui a fare da supporto alla prima punta potrebbe esserci Demiroski che ha avuto pochi minuti nell’amichevole di sabato. Per quanto riguarda il centravanti, possiamo puntare su Lucca ma attenzione, perché il calciomercato bussa alla porta e non è detto che tra qualche giorno quest’ultimo sia ancora a disposizione di Runjaic.











