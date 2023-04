Diretta/ Milan Udinese streaming video tv: vincere è un obbligo (Primavera)

DIRETTA MILAN UDINESE PRIMAVERA: OSPITI ALL’ULTIMA SPIAGGIA

Milan Udinese Primavera, in diretta alle ore 14.30 di lunedì 3 aprile 2023 allo PUMA House of Football di Milano, è una gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Primavera 1.

Le due squadre sono alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi: i rossoneri, a quota 27, non vogliono rimanere invischiati nella lotta salvezza mentre i friulani, penultimi a quota 16, devono solo vincere e sperare nei risultati negativi delle dirette avversarie. Per la salvezza servirebbe un mezzo miracolo sportivo ma i bianconeri hanno tutto il diritto di crederci fino alla fine.

MILAN UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese Primavera sarà disponibile su Sportitalia.

MILAN UDINESE PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Milan Udinese Primavera. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Abate opterà per il solito 4-3-3 con Nava tra i pali e il tridente offensivo formato da Cuenca, El Hilali e Traorè. Più di qualche dubbio, invece, in mezzo al campo dove Stalmach, Victor, Zeroli e Sia lottano per tre maglie dal primo minuto. Saranno, infine, Bakoune, Coubis, Simić e Bozzolan a comporre la linea difensiva. In casa Udinese, invece, mister Sturm si affiderà al solito 3-5-2 con Asante-Semedo tandem offensivo. Tra i pali spazio a Piana mentre i tre difensori saranno Abankwah, Cocetta e Guessand.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Milan Udinese Primavera. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.50, il pareggio è dato a 3.75 mentre la vittoria ospite paga 4.85 volte la posta.

