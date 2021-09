Diretta/ Milan Venezia streaming video tv: rossoneri verso la vetta (Serie A)

DIRETTA MILAN VENEZIA: TUTTO FACILE PER I ROSSONERI

Milan Venezia, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio in casa della Juventus, risultato che non si può di certo archiviare negativamente visto il coefficiente di difficoltà, il Milan cerca il rilancio contro un Venezia scottato dal ko all’ultimo secondo contro lo Spezia in casa. Ma un ritorno immediato al successo permetterebbe agli uomini di Pioli di rilanciare immediatamente la loro candidatura per la vetta, in quello che potrebbe essere uno dei migliori inizi di campionato degli ultimi anni.

Per l’indisponibilità dello stadio Penzo il Venezia è stato costretto a iniziare il campionato con tre partite consecutive in trasferta: sconfitte contro Napoli e Udinese e poi importante vittoria a Empoli per gli uomini di Paolo Zanetti, che come detto hanno vissuto però un ritorno amaro nel loro stadio con il ko in extremis contro lo Spezia. I lagunari tornano a San Siro contro il Milan dopo il pareggio 1-1 del 14 ottobre 2001, al 7 novembre 1999 risale l’ultima vittoria rossonera contro i veneti in campionato con un secco 3-0. Il Venezia è riuscito a vincere solo una volta in casa dei rossoneri nella sua storia, nella stagione 1942/43.

DIRETTA MILAN VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Venezia è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, la sfida del mercoledì sera di questo turno infrasettimanale fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA

Le probabili formazioni di Milan Venezia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.24, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.



