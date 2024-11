DIRETTA BOLOGNA VENEZIA, TRE PUNTI IN PALIO AL DALL’ARA

Il sabato della quattordicesima giornata di Serie A si chiude con la diretta Bologna Venezia in campo alle 20,45 del 30 novembre 2024. L’incrocio è tra due squadre che arrivano da sconfitte amare e cercano il riscatto per rilanciare la loro classifica. Dopo nove risultati utili consecutivi, il Bologna di Italiano si è fermato all’Olimpico con una netta sconfitta per 3 a 0 contro la Lazio in una partita condizionata da un rosso a Pobega nei primi minuti di gioco. Poco cinismo e sconfitta impronosticabile, invece, per il Venezia di Di Francesco che non è riuscito a superare il Lecce nell’ultima giornata nonostante la grande mole di occasioni create.

DIRETTA BOLOGNA VENEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come spesso accade con il posticipo del sabato, anche la diretta Bologna Venezia sarà visibile sia su DAZN che sui canali di Sky che trasmetterà la partita in streaming anche con Sky GO e NOW TV. Per seguire questo match avrete anche la possibilità di consultare la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento della partita.

BOLOGNA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. Italiano andrà in campo con il suo solito 4-2-3-1 con Skorupski che potrebbe tornare tra i pali difeso da Posch, Beukema, Lucumì e Miranda. Moro e Freuler saranno i due mediani a sostegno di una trequarti con Orsolini, Urbanski, Karlsson e Castro unica punta.

Difesa a tre per il Venezia di Di Francesco che si affida a Stankovic in porta con Idzes, Svoboda e Sverko a sua difesa. Ellertsson e Zampano saranno i due esterni di centrocampo con Duncan e Nicolussi Caviglia in mediana. Pohjanpalo giocherà ancora da unica punta con Busio ed Oristanio alle sue spalle.

BOLOGNA VENEZIA, LE QUOTE

La diretta Bologna Venezia è molto interessante anche per quanto riguarda le quote che analizzeremo con le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa vedono una loro vittoria quotata a 1,60 contro il 2 per i veneti a 5,50 e il pareggio X a 4,00.