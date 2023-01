Diretta Milan Verona Primavera/ Streaming video tv: due squadre in cerca di riscatto

DIRETTA MILAN VERONA PRIMAVERA: ROSSONERI PER IL RISCATTO!

Milan Verona Primavera, partita diretta dal signor Domenico Leone, si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 gennaio: siamo nella 15^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, e avremo una sfida delicata soprattutto per la squadra rossonera. Il Milan Primavera arriva dalla sconfitta nel derby: sempre bruciante ovviamente, ma in particolare ha avuto l’effetto di impedire al Diavolo di fare un passo avanti decisivo verso la salvezza, tanto che la zona playout rimane molto vicina e ora il Milan Primavera dovrà necessariamente cambiare passo per mettersi davvero al sicuro.

Il Verona Primavera invece punta i playoff, che entrando in questa giornata distavano solo 4 punti; anche l’Hellas però ha sprecato una bella occasione, perché nel posticipo di lunedì scorso ha pareggiato 2-2 con l’Empoli pur dominando, e adesso va alla ricerca di immediato riscatto per diminuire il margine o non vederlo allargato. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Milan Verona Primavera; aspettando che la partita prenda il via valutiamo anche quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per gli schieramenti iniziali, nella nostra analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA MILAN VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida Milan Verona Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA PRIMAVERA

Per la diretta Milan Verona Primavera Ignazio Abate non rinuncia al 4-2-3-1 e dovrebbe confermare i suoi effettivi: il capocannoniere El Hilali gioca come trequartista alle spalle della prima punta Longhi, sulle corsie laterali dovrebbero esserci Scotti e Alesi mentre a completare le catene esterne penseranno i due terzini, Casali a destra e Bartesaghi sull’altro versante. Il portiere dei rossoneri sarà come sempre Lapo Nava, davanti a lui come centrali del reparto difensivo si dovrebbero disporre come sempre Dorian Paloschi e Jan-Carlo Simic.

Gioca invece con il 3-5-2 il Verona Primavera di Paolo Sammarco: il portiere è Boseggia, linea difensiva che si schiera con Signorini, Calabrese ed El Wafi e due laterali che partono da centrocampo e sono pronti a dare una mano, dovrebbe trattarsi di Patané a destra e Bernardi a sinistra. In mezzo avremo Schirone che sarà il playmaker schierato davanti alla difesa; con lui le mezzali Rihai e Joselito, davanti il tandem formato da Caia (doppietta contro l’Empoli) e Alphadjo Cissè, 9 gol in due in questo campionato.

