DIRETTA VERONA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

È uno scontro al vertice la diretta Verona Juventus che ci attende ormai fra pochissimi minuti allo stadio Marcantonio Bentegodi. Prima di scomodare gli anni Ottanta sarebbe ovviamente meglio aspettare qualche giornata in più, ma la suggestione scatta spontanea dopo i risultati del primo turno del nuovo campionato di Serie A, che ha portato una doppia vittoria per 3-0 a gialloblù e bianconeri, quindi con tre punti in classifica e altrettanti gol segnati a fronte di zero reti al passivo. Anzi, ad essere precisi è chiaro che le copertine siano state tutte per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, capace di sconfiggere per 3-0 niente meno che il Napoli di Antonio Conte.

Una vittoria era maggiormente prevedibile nel debutto della Juventus di Thiago Motta, che ha travolto il Como allo Stadium. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Verona Juventus e poi a parlare sarà il campo! VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, D. Coppola, Magnani; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Verona Juventus sarà disponibile soltanto attraverso il canale DAZN1, che la piattaforma in questione, che ha acquisito i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie A, apre sulla televisione satellitare: naturalmente dovrete essere abbonati a entrambe le emittenti per avere questa opzione a disposizione, in alternativa la diretta Verona Juventus per la seconda giornata sarà invece in diretta streaming video tramite la stessa DAZN, la cui applicazione è installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VERONA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Sale l’attesa per la diretta Verona Juventus, partita che ormai si gioca regolarmente dal 2019 e che infatti ha dieci precedenti nelle ultime cinque stagioni. L’Hellas ha raccolto anche due vittorie e un pareggio, risultati che ha maturato sempre in casa: lo scorso febbraio è finita 2-2, mentre l’ultimo successo del Verona risale ai tempi di Igor Tudor, grande ex bianconero, a fine ottobre 2021 la sua squadra aveva segnato due volte nel primo quarto d’ora con la doppietta di Giovanni Simeone, la reazione della Juventus con Weston McKennie era stata tardiva per una bellissima vittoria del Verona.

Poi, un altro 2-1 interno nel febbraio 2020 con le reti in rimonta (dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo) di Fabio Borini e Giampaolo Pazzini (rigore) e Ivan Juric che aveva affondato Maurizio Sarri; l’ultima vittoria interna della Juventus ha rappresentato l’ultima partita di una serie di quattro affermazioni bianconere con la porta inviolata. La ricordiamo bene, era fine ottobre 2023 e il fortino del Verona aveva resistito alla grande fino a che, al 96’ minuto, Andrea Cambiaso aveva spedito in porta un pallone vagante facendo gioire Massimiliano Allegri. Nella diretta Verona Juventus dunque attenzione alle sorprese, l’Hellas ultimamente è avversario scomodo per la Vecchia Signora. (agg. di Claudio Franceschini)

VERONA JUVENTUS: IN DUE PER LA CONFERMA!

La diretta Verona Juventus ci accompagna verso la partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 26 agosto: al Bentegodi si conclude la seconda giornata di Serie A 2024-2025 e questo match è particolarmente intrigante, perché mette a confronto due squadre che hanno iniziato il loro campionato vincendo nettamente. Il 3-0 della Juventus al Como era atteso ma non scontato: i bianconeri ripartivano con tanti punti di domanda e una formazione molto giovane, ma hanno immediatamente mostrato molta qualità e tante cose positive, adesso naturalmente Thiago Motta va a caccia di certezze.

Il Verona invece ha schiantato il Napoli, dando prova di una squadra che potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni: anche per Paolo Zanetti ovviamente vale la regola del dover ripetere questa prestazione, ma intanto sono già arrivati tre punti parecchio importanti per la salvezza. Aspettando che la diretta Verona Juventus prenda il via, noi adesso valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la serata del Bentegodi, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VERONA JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nel 4-2-3-1 di Paolo Zanetti, nella diretta Verona Juventus, scopriamo che Daniel Mosquera alla fine dovrebbe vincere il ballottaggio con Tengstedt per il ruolo di prima punta; resta da valutare invece la trequarti con Kastanos e Rocha Livramento che sono favoriti, ma Suslov che insidia la maglia di entrambi mentre Lazovic dovrebbe essere confermato. Spazio poi a Belahyane e Duda in mezzo al campo, in difesa Dawidowicz e Diego Coppola proteggono il portiere Montipò con due terzini che dovrebbero essere Tchatchoua e Frese.

Thiago Motta perde Khephren Thuram e Timothy Weah nella diretta Verona Juventus: dunque, in mezzo al campo Douglas Luiz può affiancare Locatelli ma c’è anche l’opzione Fagioli, a destra invece si alza Cambiaso lasciando a Danilo il posto di terzino, sull’altro versante l’ex di turno Cabal mentre in mezzo alla difesa operano Bremer e Gatti, in porta naturalmente Di Gregorio. Davanti, Yildiz si riprende la maglia sulla trequarti; a sinistra Mbangula autore di uno straordinario esordio, come prima punta avremo Vlahovic e salvo sorprese sarà questo il 4-2-3-1 bianconero al Bentegodi.

DIRETTA VERONA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE

Analizzando le quote che l’agenzia Snai ha fornito a margine della diretta Verona Juventus, possiamo notare come naturalmente i bianconeri partano favoriti: il segno 2 che regola la vittoria esterna dei bianconeri vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 1,70 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 per l’affermazione del Verona porta in dote una vincita pari a 5,00 volte l’importo investito mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker consentirebbe un guadagno corrispondente a 3,65 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.