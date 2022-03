Diretta Milan Verona Primavera/ Streaming video tv: entrambe reduci da una sconfitta

DIRETTA MILAN VERONA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Milan Verona Primavera, in diretta sabato 19 marzo alle ore 11:00, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta subita sul campo della Fiorentina, in cui la squadra viola si è imposta con un netto 3-1. La squadra allenata da Massimo Brambilla non sta vivendo un periodo positivo, infatti nelle ultime cinque gare disputate, ha vinto una sola volta perdendo in quattro occasioni. Il Milan è attualmente decimo con 33 punti.

Il Verona arriva alla sfida con il Milan, dopo la sconfitta casalinga subita contro l’Inter, gara terminata con il punteggio di 0-1. Per la squadra allenata da Nicola Corrent si è trattata della seconda sconfitta consecutiva, con gli scaligeri che occupano la quindicesima posizione in classifica a quota 27 punti. Nella partita di andata, il Verona si è imposto sul Milan con l’ampio punteggio di 5-1.

MILAN VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN VERONA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Milan Verona Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei rossoneri, Massimo Brambilla, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione del Milan Primavera: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone.

Nicola Corrent, tecnico del Verona, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione scaligera, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta contro il Milan: Kivila; Terracciano, Redondi, Ghilardi, Calabrese; Sulemana, Gomez, Verzini; Bragantini, Yeboah, Mediero.











