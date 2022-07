Diretta/ Milan Zalaegerszegi streaming video e tv. Sfida ai magiari (Amichevole)

DIRETTA MILAN ZALAEGERSZEGI: TEST FACILE PER PIOLI

Milan Zalaegerszegi, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 18.00 presso la ZTE Arena di Zalaegerszeg sarà una sfida amichevole tra la formazione rossonera e quella ungherese. Sfida ai magiari per un Milan che ha già iniziato con una vittoria il suo cammino stagionale in un’altra amichevole internazionale, quella contro i tedeschi del Colonia. Doppietta decisiva di Olivier Giroud, col Milan che ha iniziato a lavorare con un po’ di ritardo sul mercato dopo la conferma del duo Maldini-Massara.

I campioni d’Italia affronteranno la formazione ungherese dello Zalaegerszegi che ha pareggiato 1-1 nell’ultima amichevole disputata contro i connazionali del Vasas Budapest e che, nell’ultimo campionato magiaro, hanno chiuso a metà classifica con un calo finale che ha impedito di puntare alle posizioni di vertice. Milan che dovrebbe lanciare da titolare Adli, in attesa di veder tornare disponibile anche Zlatan Ibrahimovic in attacco.

DIRETTA MILAN ZALAEGERSZEGI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Zalaegerszegi sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com per seguire l’amichevole della formazione rossonera campione d’Italia in carica.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ZALAEGERSZEGI

Le probabili formazioni della diretta Milan Zalaegerszegi, amichevole che andrà in scena alla ZTE Arena di Zalaegerszeg. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Adli; Giroud. Risponderà lo Zalaegerszegi allenato da Balazs Molnar con un 5-4-1 così schierato dal primo minuto: Damjen, Gergenyi, Mocsi, Huszti, Serafimov, Lesjak, Bedi, Spoljaric, Tajti, Sankovic, Ubochioma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Zalaegerszegi, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.80, mentre l'eventuale successo del Zalaegerszegi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.80.











