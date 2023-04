DIRETTA MILANO MARATHON 2023/ Ha vinto Kwemoi! Yeman Crippa è 5° a 1’43”

DIRETTA MILANO MARATHON 2023: HA VINTO L’UGANDESE KWEMOI

Andrew Rotich Kwemoi ha vinto la Milano Marathon 2023. Successo per l’ugandese, che ha condotto una gara intelligente: di fatto fino a 10 Km dal traguardo sono rimasti in testa 13 corridori, tra cui il nostro Yeman Crippa che ad un certo punto occupava anche la seconda posizione. Poi Kwemoi ha saputo allungare, ed è arrivato al traguardo in solitaria: il suo crono nella Milano Marathon 2023 è stato di 2h07’13’’84, e un vantaggio di 38 secondi sul keniano Kattam mentre in terza posizione, a completare il podio, è giunto Hakizimana, corridore del Ruanda, con un minuto di ritardo.

Il nostro Yeman Crippa ha terminato in quinta posizione: per lui tempo di 2h08’56’’13, ritardo quindi di 1 minuto e 43 secondi dal vincitore Kwemoi. L’altro italiano, Giuseppe Gerratana, si è preso una buona tredicesima piazza correndo in 2h14’43’’58. Nella gara femminile invece Sofiia Yaremchuk, che aveva fatto parte del gruppo di testa sino a oltre metà gara, si è staccata dal gruppetto delle migliori perdendo così le sue possibilità di vittoria nella Milano Marathon2023. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO MARATHON 2023: LO SCORSO ANNO DOPPIETTA DEL KENYA!

La diretta della Milano Marathon 2023 sarà stamattina, domenica 2 aprile, con partenza fissata alle ore 9.00 da Corso Venezia, dove sarà collocato anche l’arrivo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di atletica. Certo, molti di loro scenderanno in strada per partecipare a loro volta alla Milano Marathon 2023 insieme ai professionisti che andranno a caccia della vittoria sui un percorso molto veloce, o almeno parteciperanno alle staffette di beneficienza che consentono a più corridori di suddividersi il percorso.

Nella scorsa edizione della Milano Marathon i vincitori erano stati Titus Kipruto e Vivian Jerono Kiplagat, per una doppietta keniana che aveva portato Kipruto a trionfare con il suo primato personale in 2h05’05”, mentre in campo femminile il tempo della vincitrice era stato di 2h20’18”. Sperando che pure gli italiani, a cominciare dal più atteso Yeman Crippa, possano essere protagonisti, scopriamo adesso tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Milano Marathon 2023.

DIRETTA MILANO MARATHON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Milano Marathon 2023 non sarà garantita, tuttavia a partire dalle ore 10.00 ci sarà una differita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della televisione satellitare, visibile anche in streaming video per gli abbonati su Sky Go e Now TV, naturalmente pure in questo caso però in differita.

DIRETTA MILANO MARATHON 2023: PERCORSO E PROTAGONISTI

La diretta della Milano Marathon 2023 sarà caratterizzata dal percorso ormai consueto, molto veloce, che negli ultimi anni ha permesso di conseguire risultati cronometrici sempre molto significativi: la partenza e l’arrivo saranno entrambi in Corso Venezia, lungo il percorso si andrà verso la zona Ovest di Milano, con passaggi accanto all’Ippodromo e allo Stadio di San Siro e al Parco di Trento, ma molto spazio sarà concesso anche alle zone più celebri del centro di Milano, con passaggi tra l’altro in Piazza Duomo, davanti al Teatro alla Scala, al Castello Sforzesco e all’Arco della Pace, oltre che ovviamente a Porta Venezia a ridosso di partenza e arrivo.

I big sulla carta favoriti per la caccia alla vittoria nella diretta della Milano Marathon 2023 sono in campo maschile il keniano Dickson Chumba, già vincitore in carriera a Tokyo, Chicago, Eindhoven e Roma, l’etiope Solomon Deksisa e l’altro keniano Gideon Kipketer, con Yeman Crippa che sarà naturalmente l’italiano più atteso, al debutto sulla maratona dopo il titolo europeo nei 10000 metri, il bronzo sui 5000 ed essere stato il primo italiano sotto l’ora nella mezza maratona. Tra le donne, invece, l’italiana di riferimento sarà Sofiia Yaremchuk, campionessa italiana sui 10 km e nella mezza, ma le favorite per la vittoria sono l‘etiope Gada Bontu Bekele e la keniana Emily Arusio.











