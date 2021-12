Diretta Milano Padova/ Streaming video Rai: scontro diretto nella top eight!

DIRETTA MILANO PADOVA: SCONTRO DIRETTO DURISSIMO

Milano Padova, diretta dagli arbitri Florian e Goitre, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 5 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Nel vivo della 10^ giornata della Serie A1 di pallavolo, ecco che ci si para davanti la diretta tra Milano e Padova, scontro diretto entro la top eight della Superlega.

Conoscendo il valore delle due squadre e valutando il rispettivo piazzamento in classifica, siamo sicuri che ci attenderà una sfida emozionante oggi all’Allianz Cloud: la squadra di Piazza, dopo aver anche avuto la meglio su Ravenna solo pochi giorni, spera oggi di fare bottino pieno, così da rimanere il più vicino possibile alle big (anche se la capolista Civitanova è giù lontana). Ma per la Power Volley non sarà facile avere la meglio sui patavini di Cuttini questa sera, contro cui pure vantano un buon storico recente: chissà che dirà il campo.

DIRETTA MILANO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Padova sarà trasmessa su Rai Sport HD al canale 58 del digitale terrestre: la partita di volley Superlega sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e naturalmente si potranno sfruttare i servizi di mobilità forniti dalla stessa emittente con sito e app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo poi che il match della 10^ giornata della Serie A1 di volley sarà anche in diretta streaming video sul portale Volleyballworld.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO PADOVA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, con la diretta tra Milano e Padova ci aspettiamo una sfida infuocata, uno scontro diretto entro le zone più calde della graduatoria, tra due squadre che scalpitano per non perdere il treno delle grandi del campionato. Pure sia la Power volley che la Kioene non sono state davvero impeccabili in questa prima parte della stagione della Serie A1. I meneghini di fatto, nelle prime otto giornate di campionato (hanno già riposato) hanno messo da parte appena 12 punti, com 4 successi e altrettante sconfitte (di cui pure tre sono arrivate solo alle ultime 5 partite disputate). Un bilancio non esaltante considerato che nei giorni scorsi sono state davvero tante le occasioni perse sul campo.

Non hanno fatto certo molto di più comunque i patavini di Cuttini: Padova infatti approda alla decima giornata della Serie A1, vantando solo l’ottava posizione (l’ultima valida per la Coppa Italia) e pure ha all’attivo 11 punti, messi da parte però con 5 successi e tre sconfitte (l’ultime occorsa però con Perugia). Un trend dunque non irresistibile, per un club che ha la possibilità di ottenere molto di più. Stando a tali dati e conoscendo il valore delle due rose, comunque oggi ci apprestiamo a vivere un match sicuramente duro ma anche molto equilibrato questa sera: sicuramente da non perdere!

