Diretta Milano Cisterna/ Streaming video Rai: punti per i playoff (volley)

DIRETTA MILANO CISTERNA: ANTICIPO SUPERLEGA DI VOLLEY

Milano Cisterna, in diretta dall’Allianz Cloud/Palalido del capoluogo lombardo, è la partita che alle ore 20.30 di stasera, martedì 23 novembre 2021, varrà come anticipo televisivo della ottava giornata della Superlega di volley maschile, che disputa questo turno infrasettimanale in una settimana che sarà di conseguenza all’insegna della grande pallavolo. La diretta di Milano Cisterna propone un incrocio curioso agli ospiti, perché la Top Volley Cisterna gioca per la seconda volta consecutiva in tv contro squadre lombarde, dopo la sconfitta al tie-break di sabato contro Monza.

DIRETTA/ Chieri Cuneo (risultato finale 3-2): la Reale vince il derby del Piemonte!

Per i laziali la trasferta si annuncia però decisamente impegnativa, perché sulla carta parte favorita l’Allianz Milano, reduce dalla vittoria per 3-1 contro Verona nella partita giocata domenica e che oggi potrà sfruttare il fattore campo per la seconda volta consecutiva, anche se la classifica ci dice che la differenza è minima: 9 punti per i lombardi e 7 per gli ospiti. Milano Cisterna dunque può essere lo spartiacque tra chi punta ai playoff e chi deve guardarsi alle spalle: che cosa succederà stasera?

DIRETTA/ Modena Trento (risultato finale 3-0) streaming: vincono gli emiliani

DIRETTA MILANO CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cisterna sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, il canale che trovate al numero 57 del telecomando. In alternativa, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO CISTERNA: IL CONTESTO

La diretta di Milano Cisterna, come abbiamo già accennato, si presenta quindi come uno scontro diretto tra due formazioni che condividono il medesimo obiettivo, cioè entrare in zona playoff. La classifica per il momento è difficile da leggere: c’è chi ha già riposato e chi no, inoltre alcune partite sono state anticipate da dicembre causa Mondiale per Club e dunque le gerarchie non sono affatto chiare.

DIRETTA/ Monza Casalmaggiore (risultato finale 3-0) streaming: brianzole sul velluto

Possiamo comunque dire che l’accesso ai playoff sembra l’obiettivo più ragionevole sia per Milano sia per Cisterna, anche se è meglio dare sempre un occhio anche alle spalle. L’Allianz allenata da Piazza in genere fa bene contro le squadre alla sua portata, vedi le vittorie contro Verona o in precedenza Vibo Valentia, con Patry e Ishikawa in forma come domenica le prospettive sarebbero buone. Cisterna comunque sabato ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a una squadra sulla carta superiore come Monza, di conseguenza anche a Milano potrebbe cercare punti: ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA